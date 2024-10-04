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Росіяни просунулися під Сіверськом та Покровськом: карти ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росіяни просунулися під Сіверськом та Покровськом: карти ISW
Російські війська активно застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону ЗСУ
фото з відкритих джерел

Напружена ситуація на півдні від Сіверська та на схід від Покровська

На Донеччині російські загарбники продовжують наступ, досягнувши певних успіхів південніше Сіверська та східніше і південно-східніше Покровська. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Харківський напрямок

На Харківщині російські окупанти зосередили свої зусилля на спробах прорвати оборону українських військ в районі населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ. Однак, завдяки мужності та професіоналізму наших захисників, ворогу не вдається досягти жодних суттєвих успіхів на цьому напрямку. Українські військові мужньо стримують натиск противника, завдаючи йому значних втрат.

Росіяни просунулися під Сіверськом та Покровськом: карти ISW фото 1

Луганський напрямок

На Луганщині ворог продовжує наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Російські війська активно застосовують артилерію та авіацію, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Однак, українські військові стійко утримують свої позиції, не допускаючи просування противника. Бої на цьому напрямку мають затяжний характер.

Росіяни просунулися під Сіверськом та Покровськом: карти ISW фото 2

Донецький напрямок

На Донеччині спостерігається певне загострення ситуації. Російські окупанти досягли деяких успіхів на південь від Сіверська та на схід і південний схід від Покровська. Ворог активно штурмує позиції ЗСУ, застосовуючи важке озброєння. Українські військові ведуть важкі оборонні бої, намагаючись зупинити просування противника. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою.

Росіяни просунулися під Сіверськом та Покровськом: карти ISW фото 3

Південний напрямок

На півдні України тривають бойові дії на заході Запорізької області та на Херсонщині. Російські війська проводять обмежені наступальні операції, але не досягають суттєвих успіхів. Українські військові продовжують обороняти свої позиції та завдавати ворогу втрат. Ситуація на півдні залишається стабільно напруженою.

Росіяни просунулися під Сіверськом та Покровськом: карти ISW фото 4

Повітряні атаки

Обидві сторони конфлікту активно застосовують безпілотники для розвідки та нанесення ударів. Росія продовжує атакувати українські міста дронами-камікадзе, що призводить до руйнувань та жертв серед мирного населення. Українські військові також використовують безпілотники для нанесення ударів по військових об'єктах ворога.

Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року.

Теги: ISW наступ ворог окупанти росія

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