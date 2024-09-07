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Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Розвідка повідомила, скільки ще триватиме наступ росіян на фронті
Натиск росіян буде максимальним до серпня, вважає Буданов
фото з відкритих джерел

Зимою росіяни не так сильно люблять воювати

Із урахуванням подій, які відбулись на фронті у серпні, РФ майже припинила наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю «Радіо «Хартія» .

«Ми це казали раніше, що натиск росіян буде максимальним до серпня. В серпні будуть переглянуті плани: або трохи продовжиться, або буде призупинка. У серпні сталося кілька інших подій, і росіяни разом з тим припинили наступ майже на всіх ділянках, окрім напряму головного удару. У них вже зворотна логіка як то кажуть, починає працювати: за будь-яку ціну показати, що вони досягають своєї мети, незважаючи ні на що, тому туди кинуте все, що є», – розповів він.

Також Буданов зазначив, що всі події – це певні алгоритми, дуже рідко буває форс-мажор, просто не завжди люди знають про ці алгоритми, але насправді все відбувається спрогнозовано.  

Буданов розповів, логіка показала, що зимою росіяни не так сильно люблять воювати.

«Ще до звичайної війни додаються проблеми боротьби з природою, це не говорить про те, що взимку вони полишать свої спроби якогось тиску на нас», – сказав він.

Нагадаємо, у День воєнної розвідки Буданов розповів, як далеко здатні вражати українські дрони. 

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав військових із Днем воєнної розвідки. Глава держави подякував за важливу інформацію, завдання втрат ворогу та захист інтересів України.

 

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Теги: Міноборони радіо Володимир Зеленський Кирило Буданов наступ росіяни

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