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Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту: ухвалено низку рішень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський відвідав один з найгарячіших напрямків фронту: ухвалено низку рішень
фото: Telegram/Олександр Сирський

Головком ухвалив рішення, які посилять стійкість й ефективності української оборони

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський перебуває на одному з найгарячіших напрямків фронту. Про це йдеться в дописі Сирського в Telegram.

Як зазначив головком, українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат.

«Користуючись нагодою, нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів. Пишаюсь героїзмом українських захисників і захисниць, які наближають нашу перемогу», – зазначив він.

Також головком ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості й ефективності нашої оборони.

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Сирський нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
фото: Telegram/Олександр Сирський

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. Згодом аналітики Інституту вивчення війни теж підтвердили інформацію про захоплення російськими військами міста Вугледар Донецької області.

Як повідомлялося, вище військове командування дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледару. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій.

За інформацією ISW, українські військові здійснили плановий відхід з Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники майже в центрі Вугледара, тривають активні бойові дії.

До слова, російські війська продовжують тиск на Покровськ та Торецьк, намагаючись закріпитися в цих стратегічно важливих районах. Бої тривають, і ситуація залишається напруженою, з численними спробами ворога підвищити свою активність.

Як зазначає The Guardian, російський диктатор Володимир Путін продовжує свою стратегію щодо захоплення всієї Донецької області, і битва за місто Покровськ може стати центральною подією його військової кампанії цього року.

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Теги: Олександр Сирський ЗСУ війна

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