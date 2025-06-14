Загинув у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Войту

За мужність і відвагу Максим Войта посмертно нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Войту.

23 лютого 2023 року в бою з окупантами поблизу Берхівки Бахмутського району Донецької області назавжди зупинилося серце солдата Збройних Сил України, спортсмена, сина своєї землі Максима Войти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спортивний Комітет України.

Максим Войта народився 4 лютого 2000 року у Білій Церкві. З дитинства вирізнявся силою духу, наполегливістю та справжньою гідністю. Максим – випускник Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту 2017 року. У легкій атлетиці він досяг ІІ дорослого розряду, спеціалізувався у спортивній ходьбі. На доріжках обласних і всеукраїнських змагань він демонстрував витримку, техніку й справжній спортивний характер – не раз підіймався на п’єдестали, виборюючи перемоги для себе й рідного міста Білої Церкви.

Та коли ворог вторгся на рідну землю, Максим змінив спортивну форму на військовий однострій. 23 березня 2022 року Герой став до лав Збройних Сил України. У складі військової частини А7092 він служив водієм першого відділення кулеметного взводу.

Войта був там, де було найважче, де потрібні були не лише розум і м’язи, а й витривалість і братерська підтримка. І він був там – до останнього подиху.

За мужність і відвагу Максим Войта посмертно нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня фото: Спортивний Комітет України

Максим загинув у бою, лишаючись вірним побратимам і Україні. За мужність і відвагу посмертно нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.