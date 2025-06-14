Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинув у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Войту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Загинув у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Войту
23 березня 2022 року герой став до лав Збройних Сил України
колаж: glavcom.ua

За мужність і відвагу Максим Войта посмертно нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Войту.

23 лютого 2023 року в бою з окупантами поблизу Берхівки Бахмутського району Донецької області назавжди зупинилося серце солдата Збройних Сил України, спортсмена, сина своєї землі Максима Войти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Спортивний Комітет України

Максим Войта народився 4 лютого 2000 року у Білій Церкві. З дитинства вирізнявся силою духу, наполегливістю та справжньою гідністю. Максим – випускник Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту 2017 року. У легкій атлетиці він досяг ІІ дорослого розряду, спеціалізувався у спортивній ходьбі. На доріжках обласних і всеукраїнських змагань він демонстрував витримку, техніку й справжній спортивний характер – не раз підіймався на п’єдестали, виборюючи перемоги для себе й рідного міста Білої Церкви.

Та коли ворог вторгся на рідну землю, Максим змінив спортивну форму на військовий однострій. 23 березня 2022 року Герой став до лав Збройних Сил України. У складі військової частини А7092 він служив водієм першого відділення кулеметного взводу.

Войта був там, де було найважче, де потрібні були не лише розум і м’язи, а й витривалість і братерська підтримка. І він був там – до останнього подиху.

За мужність і відвагу Максим Войта посмертно нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня
За мужність і відвагу Максим Войта посмертно нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня
фото: Спортивний Комітет України

Максим загинув у бою, лишаючись вірним побратимам і Україні. За мужність і відвагу посмертно нагороджений Орденом «За мужність» III ступеня. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять хвилина мовчання українці війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський є легітимним Президентом України, обраним на вільних виборах Українським народом
Передайте Путіну! Я не голосував за Зеленського, але він легітимний
23 травня, 15:15
За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у вишиванці
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
23-25 травня 2025 року відбувся масштабний обмін полоненими у форматі «тисяча на тисячу»
Зі сльозами та клубком у горлі! Як Україна зустрічає своїх звільнених з полону Репортаж
7 червня, 21:42
Російський диктатор не збирається завершувати війну, він готує «вирішальний ривок»
«Вирішальний ривок». До чого готується Путін?
4 червня, 11:00
Липей брав участь у Революції Гідності, після її завершення долучився до лав ЗСУ та брав участь в антитерористичній операції
Брав участь у визволенні Київської області. Згадаймо Василя Липея
14 травня, 09:00
Журналіст не уточнив, якою буде його роль у НГУ, зазначивши, що мобілізувався в травні
«Війна потребує рішень». Журналіст Бутусов заявив про мобілізацію до Нацгвардії
21 травня, 21:34
У Вінницю Юрі Превіталі приїхав у відпустку
Італієць вивчив українську та воює в ЗСУ
25 травня, 19:10
Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат
Росія розробила нову тактику атак дронами – Ігнат
27 травня, 11:02
Станом на ранок є 10 травмованих
Атака на Тернопіль: кількість постраждалих зросла, серед них є рятувальники
6 червня, 09:37

Суспільство

Загинув у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Войту
Загинув у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Войту
У Самарській області атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»
У Самарській області атаковано «Новокуйбишевський завод каталізаторів»
Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї
Дрони уразили хімічний завод у Ставропольському краї
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина
Співав гімн під завалами. Журналісти розповіли історію 21-річного харківʼянина
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 червня: ситуація на фронті
99K
Триває понад 500 обшуків: поліція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 червня 2025
39K
РФ почала готувати стратегічні резерви: Сибіга пояснив, що це означає
7732
Куди зникло тіло Портнова? Cтолична влада надала інформацію з усіх цвинтарів
7480
Окупанти прорвалися у Дніпропетровську область? Генштаб зробив заяву

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua