Колонія із спортзалом та зимовим садом. Золкін показав, як утримують колаборанток

Засуджені зрадниці харчуються в їдальні та мають окрему кімнату, де готують собі бажані страви

Колаборантки у колонії мають спортзал, медичну частину, церкву та навіть… зимовий сад. Як інформує «Главком», побут засуджених жінок, котрі зрадили власну країну, показав журналіст Володимир Золкін.

Так, колаборантки харчуються в їдальні та мають також окрему кімнату, де готують собі бажані страви. На території колонії працює магазин, у якому можна замовити продукти.

Ув’язнені спілкуються з рідними у спеціальній кімнаті. Це можуть бути як звичайні телефонні, так і відеодзвінки.

Санвузли біля спалень оснащені біде. За словами Золкіна, воно передбачене правилами для утримання жінок.

У спортзалі є тренажери. Можна також пограти у баскетбол, настільний теніс, шахи.

До послуг засуджених і велика медична частина. Тут веде прийом стоматолог, працює гінекологічний кабінет із апаратом УЗД. Також є лабораторія, де можна зробити, скажімо, розгорнутий аналіз крові.

На території колонії є велика оранжерея – зимовий сад. А якщо там не вдалося відпочити та відволіктися, то можна піти до кімнати психоемоційного розвантаження.

Володимир Золкін побував у таборі колаборанток

Крім того, колаборанток навчають швейній справі. У класі є необхідне обладнання та навіть електронні книжки.

Нагадаємо, що 23 травня відбувся обмін у рамках формату «1000 на 1000», у результаті якого з Росії в Україну повернулися військовополонені і цивільні заручники.

Проєкт «Хочу к своїм» повідомив, що 70 колаборантів віддали в обмін на цивільних громадян України, які незаконно утримувалися Росією.