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Пєсков пояснив, чому РФ відмовилася від припинення вогню в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пєсков пояснив, чому РФ відмовилася від припинення вогню в Україні
Пєсков про війну: Ми йдемо вперед і будемо продовжувати просуватися
фото: ТАРС

Росія заявляла, що нібито зобов'яжеться припинити вогонь, лише якщо Київ перестане отримувати іноземну військову

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ не має наміру погоджуватись на перемир'я з Україною, адже нібито «має стратегічну перевагу». Про це він зауважив в інтерв'ю Sky News, інформує «Главком».

«Зараз ми маємо стратегічну перевагу. Чому ми повинні її втратити? Ми не збираємося її втрачати. Ми йдемо далі. Ми йдемо вперед і будемо продовжувати просуватися», – сказав речник Кремля.

За словами Sky News, раніше Росія заявляла, що нібито зобов'яжеться припинити вогонь, лише якщо Київ перестане отримувати іноземну військову підтримку, побоюючись, що пауза в бойових діях дасть Україні шанс переозброїтися і перегрупувати свої сили.

Раніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков анонсував новий раунд переговорів з українською стороною. За словами представника Путіна, дата третього раунду переговорів з Україною буде погоджена вже наступного тижня. Він також заявив, що сторони активно обговорюють терміни чергової зустрічі.

Нагадаємо, на пресконференції російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хоче миру, але вважає ключовим питання, хто від України підписуватиме документи щодо врегулювання.

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Теги: війна росія переговори Дмитро Пєсков

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