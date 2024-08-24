Сирський вручив нагороди десантникам, які воюють на Курщині

Завдяки десантникам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах, сказав Сирський

Головнокомандувач подякував воїнам за сміливість і відданість українському народу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив воїнів-десантників, які ведуть бойові дії в Курській області Росії. Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Сьогодні 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив Державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ», – йдеться у повідомленні.

Виступаючи перед десантниками, він відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.

«Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах. Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу», – сказав генерал.

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