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Сирський вручив нагороди десантникам, які воюють на Курщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сирський вручив нагороди десантникам, які воюють на Курщині
Завдяки десантникам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах, сказав Сирський
фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ/Telegram

Головнокомандувач подякував воїнам за сміливість і відданість українському народу

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський нагородив воїнів-десантників, які ведуть бойові дії в Курській області Росії. Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Сьогодні 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський вручив Державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ», – йдеться у повідомленні.

Виступаючи перед десантниками, він відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.

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«Завдяки вам збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах. Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу», – сказав генерал.

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Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українців із 33-ю річницею Незалежності.

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Теги: державні нагороди Олександр Сирський Курщина десант

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