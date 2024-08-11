Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill

Віцепрезидентка з питань політики та програм аналітичного центру Globsec заявила, що Україна успішно змінила наратив війни

Російська Федерація відправила підкріплення в Курськ і, ймовірно, їй вдасться відбити українські війська. Про це повідомляє The Hill.

Науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету Томаш Блусевич ствердив, що ЗСУ можливо вийдуть з Курська, але після того, як РФ перекине кілька бригад, які використовують на лінії фронту.

«Тепер вони повинні рухатися. А росіяни з цим погано справляються. Вони погано справляються з логістикою. Це був блискучий крок України. ... Вони вже досягли величезного успіху, змусивши Росію перемістити свої війська, продемонструвавши, що Росія беззахисна на інших ділянках. Це величезний удар по престижу Путіна», – заявив Томаш Блусевич.

Віцепрезидентка з питань політики та програм аналітичного центру Globsec Олена Кудзько заявила, що Україна успішно змінила наратив війни, увійшовши в Росію.

«Українці докладають усіх зусиль, щоб змінити наратив про війну. До (Курська, – «Главком») було відчуття, що війна стала досить передбачуваною, і з багатьох сторін війна вже сприймалася як заморожена. Здійснивши цю атаку, Україна насправді зуміла продемонструвати, що є простір для того, щоб зробити цю війну непередбачуваною, що є простір для того, щоб здивувати Росію», – сказала Олена Кудзько.

Водночас The Hill пише, що РФ відправила підкріплення до Курська і їй вдасться відбити українські війська.

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.