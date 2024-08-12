Наступ на Курщині та ситуація на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

За словами Зеленського уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років

Володимир Зеленський : «Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції»

Сьогодні, 12 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Обговорювалася ситуація на фронті та наступальна операція в Курській області.

«Найважливіше – була доповідь головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції», – зазначив Зеленський.

Окрім того, пролунала доповідь від економічного блоку, першої віцепремʼєрки Юлії Свириденко. За словами Зеленського, Україна збільшує долю українського виробництва в державних закупівлях.

Також уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років.

«Ще кілька доручень. Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС – підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам – представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував, що уже восени в Україні запрацюють три оновлені державні програми підтримки молоді.