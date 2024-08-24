Сирський отримав нове військове звання

Головком ЗСУ став генералом

Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському присвоєно звання генерала. Відповідний указ підписав сьогодні президент Володимир Зеленський.

«Присвоїти військове звання генерала генерал-полковнику Сирському Олександру Станіславовичу – головнокомандувачу Збройних сил України», – йдеться в документі.

Нагадаємо, що сьогодні президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

До слова, Зеленський відзначив державними нагородами іноземців за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.

Також повідомлялося, що Зеленський нагородив прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо орденом Свободи.