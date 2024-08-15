Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна зробила пропозицію жителям Курщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна зробила пропозицію жителям Курщини
Як зазначила Верещук, Україна повинна бути готова до прийому російських біженців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Україна обіцяє забезпечити мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку

Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або ж які хочуть евакуюватися в Україну. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Як зазначила посадовиця, у зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ, Україна повинна бути готова до прийому російських біженців.

Зокрема, залишити заявку можна:

  • зателефонувавши або написавши на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp.
  • написавши на електронну пошту: [email protected].

«Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку», – заявила вона.

Нагадаємо, українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.

Раніше поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

Як повідомлялося, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області. 

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. 

Читайте також: 

Теги: Ірина Верещук Мінреінтеграція Курщина війна біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Сапуга, видатний орнітолог з Миколаєва, загинув, захищаючи країну
На фронті загинув фотограф-орнітолог з Миколаєва. Згадаймо Олексія Сапугу
12 серпня, 09:00
Путін розуміє, що розторгувати Украіною він вже не може
900 днів війни. Що змінилося у голові у Путіна?
12 серпня, 08:44
Суджа у Курській області
Путіна ніхто не попередив: розвідка РФ напередодні знала про вторгнення ЗСУ в Курську область
8 серпня, 18:53
Судячі зі всього, командування ЗСУ вирішило не чекати поки ворог почне трощити населені пункти на Сумщині, зайшовши у Курську область щоб зробити там «буферну зону»
Плацдарм у Курській області. Цілеспрямований удар чи відволікаючий маневр?
8 серпня, 15:00
Окупанти прорвали оборону та захопили декілька сіл
На сході України окупанти захопили Сергіївку та низку інших населених пунктів
7 серпня, 23:14
Гога стверджує: все, що робив – робив свідомо, адже категорично засуджував повномасштабну російську агресію
Російський моряк підпалив ракетний корабель «Серпухов» та перейшов на бік України
4 серпня, 13:29
Уночі українські бійці прорвалися у районі Прогресу
ЗСУ вдалося вийти з оточення у районі Прогресу на Донеччині – DeepState
25 липня, 19:38
Джонсон підштовхнув Трампа змінити позицію щодо України
Джонсон і Трамп: новий підхід до миру в Україні або старі ілюзії?
24 липня, 12:38
Компанія-постачальник, починаючи з 2016 року, заробила на тендерах переважно в системі МВС, понад 3 млрд грн
Нацполіція купує 200 нових автомобілів. Стали відомі деталі
20 липня, 16:00

Політика

Україна зробила пропозицію жителям Курщини
Україна зробила пропозицію жителям Курщини
ЗСУ досягають стратегічної мети: Зеленський розповів про ситуацію на Курщині
ЗСУ досягають стратегічної мети: Зеленський розповів про ситуацію на Курщині
Наступ на Курщину: Банкова назвала головні політичні завдання
Наступ на Курщину: Банкова назвала головні політичні завдання
Зеленський скликав нараду щодо створення військових комендатур на Курщині: (відео)
Зеленський скликав нараду щодо створення військових комендатур на Курщині: (відео)
Сили оборони впевнено просуваються в Курській області – Зеленський
Сили оборони впевнено просуваються в Курській області – Зеленський
Україна і Британія провели переговори про 100-річне партнерство: деталі
Україна і Британія провели переговори про 100-річне партнерство: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
«Сталін у мініатюрі»: Оксана Забужко різко висловилася про Ліну Костенко
49K
Успіння Пресвятої Богородиці 2024: історія та традиції свята, прикмети і заборони
36K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
30K
Найкрасивіші спортсменки Олімпіади: список від шанувальників (фото)
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9685
Дипломатичні наслідки Курської операції

Новини

Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
Вчора, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
Вчора, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Вчора, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
13 серпня, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
13 серпня, 06:39

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua