Україна зробила пропозицію жителям Курщини
Україна обіцяє забезпечити мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку
Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або ж які хочуть евакуюватися в Україну. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Як зазначила посадовиця, у зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ, Україна повинна бути готова до прийому російських біженців.
Зокрема, залишити заявку можна:
- зателефонувавши або написавши на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp.
- написавши на електронну пошту: [email protected].
«Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку», – заявила вона.
Нагадаємо, українські операції в Курській області створюють відчутний вплив на оборону, логістику та безпеку в Росії.
Раніше поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.
Як повідомлялося, Інститут вивчення війни вважає, що українські військові взяли під контроль 41 населений пункт в Курській області. Водночас 13 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили контролюють 74 населені пункти Курської області.
До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.
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