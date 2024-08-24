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Сирський пригадав пророцтво Шевченка до Дня Незалежності

Єлизавета Жабська
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Сирський пригадав пророцтво Шевченка до Дня Незалежності
Боротьба за нашу Незалежність триває – на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога
фото: Associated Press

«Наша Незалежність – у крові, що тече у наших жилах»

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українців із 33-ю річницею Незалежності.

«День Незалежності України. Ми – Збройні сили України, і ми боремося за неї кожен день, кожну секунду.

Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни – коли спалювали  ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний.

Боротьба за нашу Незалежність триває – на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога.

Наша Незалежність – у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю.

Наша Незалежність – у нашій люті до ворога за його звірства  в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях.

Наша Незалежність – у помсті за кожного побратима і посестру, які впали із зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу.

Наша Незалежність – у словах українського пророка Тараса Шевченка: «І на оновленій землі врага не буде, супостата…».

Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу.

Бо наша Незалежність – у нашій вірі в Перемогу. Перемогу, яка освятить її навіки.

З Днем Незалежності! Слава Україні!», – написав головком у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав українців із Днем Незалежності України. 

Також президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності України. Своє відеозвернення він записав на Сумщині, неподалік місця, де Росія почала наступ на нашу країну.

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Теги: День Незалежності Олександр Сирський

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