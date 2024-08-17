ЗСУ показали момент збиття гелікоптера Ка-52 у Курській області

Екіпаж, який складався з льотчика і штурмана-оператора, загинув

Пресслужба Десантно-штурмових військ підтвердила знищення ударного гелікоптера Ка-52 «Алігатор» у Курській області. Вертоліт був уражений 10 серпня під час бойового вильоту за допомогою переносного зенітного комплексу «Стінгер».

Російські джерела повідомляли, що фатальний постріл був здійснений «в упор».

Екіпаж Ка-52, який складався з льотчика і штурмана-оператора, загинув.

Відомо, що гелікоптер був збитий біля російсько-українського кордону та впав усього за 1,5 кілометра від нього неподалік від селища Олешня Курської області.

Десантники оприлюднили фото уламків російського борту. А у 82-й ОДШБр показали сам момент збиття російського Ка-52.

Раніше журналісти дізналися, як Кремль ставиться до операції ЗСУ на Курщині.

Нагадаємо, що Сили оборони взяли під контроль село Борки Курської області РФ.

Як повідомлялося, протягом минулої доби у Курській області Збройні сили Україні просунулись ще на відстань від 1 до 3 км.

До слова, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.