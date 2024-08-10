ISW розкриває подробиці атаки на колону російської техніки в Курській області

Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили знищення 14 вантажівок та ймовірну загибель російських військових

Українські військові продовжують успішні операції на різних ділянках фронту, завдаючи відчутних ударів по російським окупаційним силам. Згідно з останніми даними, українські військові знищили колону російської військової техніки поблизу селища Октябрське в Курській області. Цей удар призвів до загибелі російських військових, які перебували у вантажівках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Деталі операції

Інформація про успішну операцію була підтверджена Інститутом вивчення війни (ISW) з посиланням на українські та російські джерела. Згідно з повідомленнями, українські військові завдали удару по колоні, що складалася з 14 критих вантажівок «Урал» і «Камаз» Ці вантажівки перевозили російські резерви, які мали посилити російські війська в Курській області.

Геолокаційні знімки, опубліковані 9 серпня, чітко показують наслідки удару та знищені російські вантажівки вздовж траси 38К-017. В ISW зазначили, що внаслідок атаки, ймовірно, загинуло кілька російських військовослужбовців, які їхали в цих вантажівках.

Реакція Росії

Російські джерела висунули припущення, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання російських військ (Ленінградський військовий округ) або бригади «П'ятнашка». Російські військові блогери також активно обговорюють, яку систему озброєнь могли використати українські військові для нанесення цього удару. Однак в ISW не готові коментувати, яку саме систему могла використати українська армія для атаки.

Цей успішний удар по російській колоні в Курській області є ще одним свідченням ефективності українських військових операцій та їхньої здатності завдавати значних втрат ворогу. Він також підкреслює вразливість російських ліній постачання та їхню залежність від наземного транспорту для перекидання військ і техніки.

У той час як російське військове командування намагається протистояти українському контрнаступу, такі успішні операції українських сил підривають їхні зусилля та змушують переглядати свої стратегії. Українські військові продовжують демонструвати свою рішучість та здатність звільнити окуповані території, і цей удар по колоні в Курській області є ще одним кроком на шляху до перемоги.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

Як повідомлялося, у ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах.

До слова, у мережі показали колону ЗС РФ, яку знищили ракетами у Курській області.

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