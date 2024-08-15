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Позбавлення державних нагород зрадників: комітет Ради рекомендував прийняти закон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Позбавлення державних нагород зрадників: комітет Ради рекомендував прийняти закон
Комітет рекомендував Раді прийняти з основу та в цілому законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора
фото: пресслужба Верховної Ради

Правоохоронний комітет ВР Ради рекомендував ухвалити законопроєкти щодо позбавлення держнагород за пропаганду агресора та вдосконалення порядку поводження зі зброєю

Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкти щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора та щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

«Деталі Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 15 серпня 2024 року на позачерговому засіданні, на виконання доручення президента України, рекомендував парламенту невідкладно розглянути та прийняти закони щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора та щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю», – йдеться в повідомленні.

Законопроєкт розроблено з метою вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.

Для досягнення вказаної мети пропонується:

  • встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України;
  • передбачити, що особа, засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, яка має державну нагороду України, може бути позбавлена за обвинувальним вироком суду цієї державної нагороди України;
  • запровадити механізм забезпечення виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України;
    встановити, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених такими нагородами.
  • встановити, що підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України, тощо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у липні ініціював законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників. За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України». 

Теги: Верховна Рада державна зрада державні нагороди

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