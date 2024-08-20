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Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
Путін дав завдання сврїй армії повернути Курськ, не знімаючи сили з ключових ділянок на Донбасі
фото з відкритих джерел

Окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня

Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна

Співрозмовник видання в військово-політичному керівництві зазначив, що окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня.

Проте їхнє завдання – зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Йдеться передусім про Покровський та Торецький напрямки. Наразі наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився – скоріше, тільки посилився.

Фактично росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область «мікс» підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і Торецького. Це, своєю чергою, свідчить про те, що противник, по-перше, має в своєму розпорядженні зараз обмаль «вільних» сил та резервів. По-друге, що обмежені успіхи під Покровськом і Торецьком на шальці терезів Кремля стоять вище, ніж повернення контролю над Курською областю, зазначається в матеріалі.

«Зараз ворог висмикує війська прямо з переднього краю. Зокрема з Запорізької області забрали дві бригади, з Херсонського напрямку забрали із резерву два десанто-штурмові батальйони. В Курській області опинилася 810-та бригада Чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку, 155-та бригада морської піхоти, яка воювала під Вугледаром. Перекидаються навіть військовослужбовці строкової служби, призвані весною 2024 року», – розповів виданню експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Нагадаємо, 19 серпня Financial Times повідомила, що нелегітимний президент Росії Володимир Путін почав скеровувати строковиків з усієї країни в Курську область, попри раніше дані обіцянки, що вони не братимуть участі в бойових діях. Це викликало шок серед російського населення.

Раніше повідомлялося, що українські війська на Курщині мають більш вигідні позиції, ніж російські. Перевагою ЗСУ можна назвати вогневу міць, а також не одну сотню полонених російських строковиків, повідомляє The Times.

Дп слова, Путін чи не вперше публічно визнав, що у Росії виникли труднощі на фронті. Про це Путін заявив під час зустрічі із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. 

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Теги: росія війна путін наказ Україна ворог наступ росіяни Курщина

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