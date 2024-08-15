На Курщині ЗСУ захопили у полон майже 2 тис. російських солдат – The Independent

ЗСУ поповнили обмінний фонд

Українські захисники під час операції у Курській області захопили у полон близько 2000 російських військових. Про це повідомляє The Independent.

За даними британського ЗМІ, українські війська під час операції у Курській області взяли в полон російських солдатів, щоб використовувати їх для обміну на своїх цивільних.

Зокрема, один український полковник повідомив виданню, що в полон потрапило до 2000 російських солдатів. Це не точні дані, однак про велику кількість полонених росіян у Курській області свідчать фото та відео.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомлялося, понад 100 військових армії РФ добровільно здались у полон на Курщині

Зазначається, що рота російських солдатів прийняла рішення щодо здачі у полон після того, як військове керівництво країни-агресорки кинуло їх напризволяще.

ЦСО «А» СБУ провів спецоперацію на Курщині - захопили ротний опорний пункт і взяли в полон одразу 102 солдати, серед яких є й «ахматівці». pic.twitter.com/vsx1hD0God — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Підкреслюється, що командири просто залишили більше сотні солдатів, після чого вони вирішили здатись у полон українським військовим.

ЗСУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілкового полку ЗС РФ та підрозділу «Ахмат» (спецпідрозділ, який дислокується у Чечні).

Нагадаємо, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області. За його словами, розмова була ініційована російською стороною.

Лубінець наголосив, що для України є пріоритетні категорії для обміну: насамперед важкопоранені, по-друге – українські жінки, і в третю чергу – всі ті, хто залишається в полоні.

Уповноважений з прав людини також додав, що ситуація в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими, чого вона раніше не робила.

Раніше повідомлялося, що в Курській області Росії ЗСУ взяли в полон бойовиків кадирівського батальйону «Ахмат».