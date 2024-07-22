Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото)

Олександр Сирський: «Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі працює на найгарячіших ділянках Східного фронту. За його словами, ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра.

«Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності» – повідомив Сирський.

Головнокомандувач також відповів, що ми можемо та маємо зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога. «Відповідь одна: ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу. А також опанування нових способів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів. Здається, нічого нового. Разом з тим, це потребує майстерності у застосуванні зброї та техніки, влучного вогню, маневру вогнем, силами та засобами – тобто якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань» – відповідає він.

Також Сирський зазначає, що важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів, з метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації наших втрат.

Тому, цього разу також він перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях. За його словами, він відмічає максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї.

Окрім того, Сирський зустрівся з кожним командиром бригади, які ведуть оборону на напрямках головних дій противника, обговорили питання щодо підвищення ефективності наших дій, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань.

«Звичайно, подякував нашим воїнам за мужність, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють при захисті нашої держави та вручив відзнаки!» , – резюмує головнокомандувач.