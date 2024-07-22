Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото)
Сирський наразі працює на найгарячіших ділянках Східного фронту. Джерело: https://censor.net/ua/p3500862
фото: Олександр Сирський/Facebook

Олександр Сирський: «Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі працює на найгарячіших ділянках Східного фронту. За його словами, ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра.

Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото) фото 1

«Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності» – повідомив Сирський.  

Головнокомандувач також відповів, що ми можемо та маємо зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога. «Відповідь одна: ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу. А також опанування нових способів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів. Здається, нічого нового. Разом з тим, це потребує майстерності у застосуванні зброї та техніки, влучного вогню, маневру вогнем, силами та засобами – тобто якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань» – відповідає він.

Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото) фото 2

Також Сирський зазначає, що важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів, з метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації наших втрат.

Тому, цього разу також він перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях. За його словами, він відмічає максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї. 

Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото) фото 3

Окрім того, Сирський зустрівся з кожним командиром бригади, які ведуть оборону на напрямках головних дій противника, обговорили питання щодо підвищення ефективності наших дій, поповнення втрат, забезпечення боєприпасами, вирішення інших проблемних питань.

«Звичайно, подякував нашим воїнам за мужність, стійкість та героїзм, які вони щоденно проявляють при захисті нашої держави та вручив відзнаки!» , – резюмує головнокомандувач. 

Читайте також:

Теги: ворог Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія перейшла до розміщення військових частин поблизу цивільних районів у Криму
РФ у Криму розміщує військові об’єкти біля цивільних районів: ЦНС про причину зміни тактики
26 червня, 03:54
росіяни активізували диверсії проти інфраструктури в прифронтових областях
Росія активізувала ДРГ у Сумській області та диверсії в прифронтових областях, – ЗМІ
1 липня, 17:13
Сьогодні близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану
Росіяни обстріляли на Харківщині поле стиглої пшениці площею 110 га (фото)
1 липня, 21:34
Унаслідок атаки на Краснодарський край пошкоджено вежу стільникового зв'язку і нафтобазу
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Дочка та онуки Ірини Фаріон під час прощання з мовознавицею
Українські поети зробили присвяту загиблій Ірині Фаріон
Вчора, 20:34
Слідчо-оперативна група СБУ разом з іншими відповідними службами і правоохоронцями продовжують роботу на місці трагедії
Слідчі СБУ встановили, чим Росія била по «Охматдиту»
8 липня, 14:48
Усім підрозділам на фронті найбільше бракує піхотинців
ЗСУ розповіли, яких військових бракує усім підрозділам на лінії фронту
13 липня, 17:38
РФ поспішає, аби за літню наступальну кампанію нарешті повністю окупувати Донецьку та Луганську області
РФ одночасно атакує на чотирьох напрямках: військовий експерт розкрив плани ворога
14 липня, 17:41
Ворог намагається протидіяти атакам українських дронів
ISW: Росія шукає спосіб протидії атакам українських безпілотників
17 липня, 05:28

Події в Україні

Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото)
Сирський з передової повідомив, що потрібно, аби зупинити ворога (фото)
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Окупанти просунулися поблизу Авдіївки: аналіз ISW
На окуповану Луганщину приїжджають тисячі мігрантів з РФ та Середньої Азії
На окуповану Луганщину приїжджають тисячі мігрантів з РФ та Середньої Азії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
74K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
37K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
11K
Алла Кудлай: Жалкую, що не пішла в депутати, коли Рудьковський із Морозом пропонували
9253
Що далі, то мирних планів буде більше

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua