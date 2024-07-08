Слідчі СБУ встановили, чим Росія била по «Охматдиту»

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії уже знайдено відповідні уламки

Служба безпеки України кваліфікувала удар Росії по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідчих Служби безпеки, для вогневого ураження медустанови окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії уже знайдено відповідні уламки.

«Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Зокрема, і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя», – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого «прильоту» загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей отримали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

Слідчо-оперативна група СБУ разом з іншими відповідними службами і правоохоронцями продовжують роботу на місці трагедії.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) триває розслідування.

Комплексні заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Під завалами є діти. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

На обстріл столиці вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який назвав росіян «навіженими терористами». «Обстріл України у той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі, весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, відповіддю на який може бути тільки сила», – написав Єрмак.

До слова, триває 866-й день повномасштабної війни в Україні.