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ISW: Росія шукає спосіб протидії атакам українських безпілотників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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ISW: Росія шукає спосіб протидії атакам українських безпілотників
Ворог намагається протидіяти атакам українських дронів
фото з відкритих джерел

Удари українських безпілотників у глибині Росії продовжують тиснути на російську систему протиповітряної оборони

Російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що атаки українських безпілотників у глибині Росії продовжують тиснути на систему протиповітряної оборони агресора та змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти обмежені засоби протиповітряної оборони для прикриття важливих, на їхню думку, об'єктів. 

Голова московського Центру аналізу стратегій і технологій і член цивільної консультативної ради при Міністерстві оборони Росії Руслан Пухов, заявив 16 липня, що таке «осередкове» покриття ППО (статичне покриття однієї цілі) не має сенсу в масштабах, оскільки дозволяє українським безпілотникам обходити російське покриття ППО і наносити удари з неприкритих напрямків. 

«Російським військовим, очевидно, не вистачає звичайних систем ППО для захисту всіх критично важливих об'єктів на заході Росії, і вони навіть намагаються прикрити важливі потенційні цілі в районах, які, як повідомляється, добре захищені», – зазначають аналітики ISW.

Пухов закликав російських військових запровадити інноваційний децентралізований підхід до захисту об'єктів у Росії від українських безпілотників і попередив, що українські безпілотники, ймовірно, будуть проникати в глиб Росії. 

У звіті ISW зазначається, що в березні 2024 року російські військові почали формувати мобільні вогневі децентралізовані групи, які Повітряні сили України успішно розгорнули для захисту від ударів російських безпілотників Shahed-136/131. Однак ці групи досі не розгонуті в необхідному масштабі для достатнього захисту критично важливих об'єктів у західній частині Росії.

Постійний тиск на російську систему протиповітряної оборони призвів до того, що окремі регіональні органи влади прямо заявили, що російські компанії та місцеві органи влади не можуть покладатися на російську протиповітряну оборону федерального рівня і повинні забезпечити власні можливості протидії безпілотникам.

Зазначається, що Пухов запропонував, щоб російські військові розгорнули парк легких літаків для перехоплення українських безпілотників, але зазначив, що низький рівень виробництва легких літаків у Росії ускладнить такі зусилля.

Нагадаємо, однією з особливостей сучасних бойових дій є активне застосування роботизованих та безпілотних систем в бойовому порядку. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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Теги: росія військові безпілотник ворог перехоплення

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