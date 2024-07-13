ЗСУ розповіли, яких військових бракує усім підрозділам на лінії фронту

Брак відчувається попри те, що рекрутинг працює і бригади оновлюються

Речник оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Назар Волошин розповів, що сьогодні Збройним силам України особливо не вистачає піхотинців. Вони потрібні зараз кожному підрозділу на лінії бойового зіткнення. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, брак відчувається попри те, що рекрутинг працює і бригади оновлюються.

«Прості стрільці, прості водії, прості піхотинці потрібні кожному підрозділу і потрібні зараз якраз на лінії бойового зіткнення, де не вистачає особового складу. Адже ворог нас переважає у кількості, й він тільки цим може використовувати перевагу на лінії бойового зіткнення. Хоч ми їх і знищуємо, але вони все набирають нових і нових новобранців і колишніх ув'язнених», – зазначив Волошин.

Речник ОСУВ «Хортиця» додав, що українські військові натомість переважають ворога тим, що знищують його у чималих кількостях.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 26 червня підписав закон №3783-IX (законопроєкт 11143) про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. ТЦК зможе побачити у Реєстрі «Оберіг» дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про несплачений штраф.

До слова, майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.