Карта бойових дій в Україні станом на 22 липня 2024 року

Від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень з російськими загарбниками

Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційні удари (задіяли, зокрема 69 КАБ), використав для ураження 713 дронів-камікадзе. Здійснили понад 3200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському і Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку

Загарбники дев’ять разів атакували неподалік Глибокого та Вовчанська. Сім атак ворога успішно відбиті нашими захисниками, ще дві тривають. За попередніми підрахунками на даний час втрати агресора за сьогодні складають 79 військових вбитими та пораненими, окрім того наші воїни знищили танк, дві артилерійські системи, бойову броньовану машину, 12 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, також пошкоджено два танка.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня десять разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки Берестового та в напрямку Глушківки. Сім атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Агресор атакував шість разів в районах Макіївки та Тернів. Досі точиться одне боєзіткнення, решту наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку

Загарбники п’ять разів в продовж дня безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Бої біля Верхньокам’янського продовжуються.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. Три атаки в районах Часового Яру та Андріївки захлинулись. Два боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали п’ять атак противника поблизу Північного, Торецька та Залізного. Три атаки відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Усього, від початку доби, окупанти 27 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове та Уманське. Наразі, 22 атаки ворога відбито, п’ять боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 276 окупантів, 92 з них – безповоротно. Знищено бойову броньовану машину, артсистему та дев’ять автомобілів. Ще десять гармат, танк, 19 автомобілів та одна РСЗВ окупантів значно пошкоджено.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Усі спроби противника прорватись на цьому напрямку були бузуспішні.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Три рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції поблизу Роботиного та Новоданилівки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Один невдалий штурм агресора було відбито українськими воїнами.

Нагадаємо, триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.