Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч

У Краснодарському краї РФ три райони зазнали атак безпілотниками

У ніч на 6 липня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Сумщини. У Росії безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї. Визначено перших двох півфіналістів Євро-2024 з футболу. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 6 липня, щоб ви були в курсі подій.

Удар по енергетичній інфраструктурі Сумщини

У ніч на 6 липня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«У ніч на 6 липня, через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу «Шахед», були знеструмлені населені пункти області у кількох районах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання, а наслідки ворожої атаки уточнюються.

Атака на Краснодарський край

У ніч на 6 липня в Росії безпілотники атакували об'єкти в Краснодарському краї. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю РФ. Зазначається, що у Краснодарському краї РФ три райони зазнали атак безпілотниками: Єйський, Ленінградський і Павловський.

У Єйську пошкоджено вежу стільникового зв'язку. За даними оперативного штабу, у Єйську російські засоби протиповітряної оборони збили кілька безпілотників. Вежа стільникового зв'язку отримала «незначні ушкодження» під час падіння уламків.

У станиці Павловській горіли резервуари з паливом на нафтобазі. За попередніми даними, атаковано натобазу компанії «Лукойл». Атака також нібито була відбита. Пожежа на нафтобазі сталася через падіння уламків на резервуари з паливом.

Ще один резервуар із паливом горів у станиці Ленінградській. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

США оголосять про нові кроки посилення ППО України

На саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України. Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.

Посадовець сказав, що члени Ради Україна-НАТО зустрінуться на саміті в четвер. Пізніше того ж дня Байден і президент України Володимир Зеленський проведуть захід з лідерами майже двох десятків інших країн, які провели переговори та підписали двосторонні угоди про безпеку з Україною. Крім того, США оголосять нові кроки задля зміцнення ППО України та військових можливостей.

Чиновник, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, відмовився розповісти подробиці про засоби протиповітряної оборони, про які говоритимуть США на саміті. Але минулого місяця адміністрація повідомила, що США поквапляться з постачанням ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони в Україну, перенаправивши заплановані поставки в інші країни-союзники.

Фіцо вперше після замаху з'явився на публіці

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в п'ятницю вперше після замаху з'явився на публіці. Він виступив під час вечірньої церемонії з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія, державного свята в Словаччині. Люди аплодували стоячи, коли прем'єр-міністр прибув до замку Девін у Братиславі.

У своєму зверненні зі сцени Фіцо критикував те, що він назвав ліберальними та прогресивними ідеологіями, і хвалив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за його нещодавні поїздки до Києва та Москви.

«Я хочу висловити своє захоплення прем’єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва та Москви. Якби мій стан здоров’я дозволяв мені поїхати, я б із задоволенням приєднався до нього», – сказав Фіцо у своїй промові.

Зеленський анонсував 100-річну угоду із Великою Британією

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та заявив, що Київ та Лондон готують «безпрецедентну 100-річну угоду».

За словами президента, він привітав Стармера з перемогою на виборах і побажав успішно реалізувати очікування, які британський народ пов’язує з новим урядом. Водночас Стармер запевнив, що підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінно принциповою.

«Ми скоординували позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні й іншими міжнародними заходами та обговорили продовження двосторонньої співпраці, зокрема підготовку безпрецедентної 100-річної угоди між Україною та Великою Британією», – сказав Зеленський.

Визначено перших півфіналістів Євро-2024

Збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччини в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців. Збірні підходили до очного поєдинку у статусі найкращих команд турніру. Німеччина зіграла в одну нічию – в останньому турі проти Швейцарії (1:1), тоді як Іспанія виграла всі чотири попередні зустрічі на Євро-2024.

Збірна Франції переграла Португалію у серії пенальті та стала другим півфіналістом Євро-2024 з футболу. Основний та додатковий час гри завершився без забитих голів. У серії післяматчевих пенальті французи виявилися сильнішими, реалізувавши всі свої спроби.

Іспанія і Франція зустрінуться у півфіналі Євро-2024. Гра відбудеться 9 липня.