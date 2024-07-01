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Росія активізувала ДРГ у Сумській області та диверсії в прифронтових областях, – ЗМІ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія активізувала ДРГ у Сумській області та диверсії в прифронтових областях, – ЗМІ
росіяни активізували диверсії проти інфраструктури в прифронтових областях
фото з відкритих джерел

Ворог також продовжує перекидати нових окупантів

Росіяни продовжують проводити демонстраційні дії на напрямку населених пунктів Козинка і Велика Писарівка Сумської області й активізували диверсії проти інфраструктури в прифронтових областях. Про це LB.ua повідомили джерела в Силах оборони. 

Крім того, окупанти 30 червня застосували нову тактику ракетних ударів – здійснили раптовий одиночний удар по Києву. Очікується, що ворог продовжить активно використовувати оперативно-тактичну авіацію для завдання масованих або зосереджених ударів.    

З урахуванням існуючого графіку спорядження ракетоносіїв та заходів підготовки екіпажів, росіяни на початку тижня набули готовності до завдання чергового масованого/комбінованого ракетно-авіаційного удару по території України.

Росія також продовжує нарощувати сухопутний потенціал і перекидає на окуповану територію війська, озброєння і техніку, нарощує там оборонні спроможності. 

раніше повідомлялося, що російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб перевіряти українську оборону на Сумщині. Однак, Сили оборони нищать ворога в регіоні та навіть на території РФ, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

За його словами, лісові та болотисті місцевості на півночі грають на руку ворогу та створюють певні можливості для диверсантів. Попри це українські захисники роблять все можливе, щоб не допустити проникнення росіян на свої території.

До слова, 9 червня Кадиров заявив, що його терористи нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у «сірій зоні» й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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Теги: окупанти озброєння ворог диверсанти Сумщина

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