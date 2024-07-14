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РФ одночасно атакує на чотирьох напрямках: військовий експерт розкрив плани ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
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РФ одночасно атакує на чотирьох напрямках: військовий експерт розкрив плани ворога
РФ поспішає, аби за літню наступальну кампанію нарешті повністю окупувати Донецьку та Луганську області
фото з відкритих джерел

Станом на зараз немає жодної спокійної ділянки на всій протяжності лінії фронту

Найзапекліші бойові зіткнення на фронті відбуваються на чотирьох напрямках: Покровському, Торецькому, Краматорському, а також на Курахівському. Про це заявив військовий експерт, ексречник Генштабу (2014–2017) Владислав Селезньов, передає Freeдом.

«Противник намагається тиснути скрізь у надії, що десь українська оборона не витримає. І, відповідно, туди, де ми покажемо слабину, Росія спрямує залишки своїх ресурсів, зокрема передислокуючи їх з інших ділянок фронту. Ми такі історії вже бачили. Наприклад, не так давно з Донецького напрямку противник перемістив свої ресурси на територію Бєлгородської області та зараз уже звідти намагається проводити атакувальні дії на півночі Харківської області», – сказав Селезньов.

За словами експерта, станом на зараз немає жодної спокійної ділянки на всій протяжності лінії фронту.

На думку Селезньова, РФ поспішає, аби за літню наступальну кампанію нарешті повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

«Але для того, аби максимально розпорошити українські стратегічні резерви та ресурси, противник активізує свою діяльність, так само як і на півночі Харківської області, так і на півдні Запорізької області. У надії, що йому вдасться обхитрувати українські Сили оборони та досягти успіхів саме на тих ділянках фронту, які для нього вкрай важливі», – пояснив експерт.

Селезньов звернув увагу, що протягом останніх кількох тижнів росіяни використовують десятки, практично до сотні керованих авіаційних бомб для ударів по позиціях ЗСУ.

«Ми маємо, з одного боку, чітко розуміти, що жодні польові фортифікації укріплень не витримують прямого влучання такого роду ударів. А з іншого боку важливо розуміти, що умови й передумови до паритету на полі бою створить тільки отримання нашими Силами оборони додаткових сил і засобів протиповітряної та протиракетної оборони», – резюмував експерт.

Нагадаємо, що російські загарбники, за даними аналітиків DeepState, окупували селище Урожайне на Донеччині. Крім того, ворог просунувся біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Тривають бої у Залізному та Кліщіївці.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог активно намагається прорвати українську оборону на кількох напрямках, зосереджуючи найбільші зусилля на Покровському. Минулої доби окупанти намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка.

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Теги: ворог росія Генштаб окупанти росіяни

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