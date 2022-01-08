Начальник штабу оборони Великобританії розробив план на випадок вторгнення РФ в Україну

Великобританія має намір розпочати розробку гіперзвукової зброї через наявність цього виду озброєнь у Росії

Начальник штабу оборони Великобританії, адмірал Тоні Радакін розробив план військових дій на випадок вторгнення Росії в Україну і представив його уряду країни. Про це він розповів у першому на своєму посту інтерв'ю газеті The Times.

Радакін заявив, що глибоко стурбований ситуацією на російсько-українському кордоні. Він зазначив, що дав міністрам «військовий вибір» у відповідь на можливе вторгнення Росії, не уточнивши подробиць представленого плану.

Крім того, у тому ж інтерв'ю Радакін розповів, що Великобританія має намір розпочати розробку гіперзвукової зброї через наявність цього виду озброєнь у Росії. Подібні плани він пояснив зростаючою військовою міццю Росії.

За два дні до Різдва відбулася розмова адмірала Тоні Радакіна, який очолює збройні сили Великобританії, з генералом Валерієм Герасимовим, начальником російського генерального штабу.

Як стало відомо, глава МЗС Британії збирається приїхати у Київ.

Нагадаємо, раніше розвідка Великобританії повідомляла, що Росія може напасти на Україну вже у найближчі дні.

Також міністр оборони Британії заявив, що не відправить війська в Україну на випадок нападу РФ.

До слова, Велика Британія зробила гучну заяву на підтримку України.

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