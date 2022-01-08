Сполучені Штати готові передати Україні зенітні ракети Stinger – NBC News

Білий дім підготував новий додатковий пакет військової допомоги США для України

Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання про доставку переносних зенітних ракет Stinger. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на американських чиновників.

«Українські чиновники вважають, що ракети класу земля-повітря Stinger допоможуть військовим захистити країну від низьколітаючих російських гелікоптерів і безпілотників», – йдеться у матеріалі.

Також США підготували новий пакет військової допомоги України на додачу до основної, яка вже надходить. За даними телеканалу, наразі Адміністрація Джо Байдена готується до переговорів з Росією, які маються відбутися наступного тижня, все ще не розуміючи, наскільки серйозно Москва ставиться до цього діалогу. Представник адміністрації Байдена повідомив, що у разі готовності Росії до конструктиву офіційні особи США готові обговорити спільне скорочення озброєнь та зафіксувати кількість військових навчань у Східній Європі. Також на переговорах сторони можуть обговорити масштаби військових навчань, що проводяться обома країнами, кількості американських військ, дислокованих у країнах Балтії та Польщі, завчасного повідомлення про пересування сил та російських ракет «Іскандер» у Калінінградській області.

За словами чиновників, США готові до безпрецедентних санкцій на випадок вторгнення Росії в Україну, але водночас вивчають засоби розрядки напруженості у відносинах з Кремлем та «складають список варіантів зміни силових структур у Європі для обговорення з Росією». При цьому вони зазначають, що у разі будь-якої зміни військової присутності США в Європі, Росії доведеться вжити еквівалентних заходів зі скорочення своїх сил, і відведення російських військ від кордонів України буде недостатньо.

FIM-92 «Стінгер» (англ. FIM-92 Stinger – в перекладі «жало») – переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля-повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics, призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і наздоганяючих курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.

FIM-92 «Стінгер» є найбільш масовим засобом боротьби з повітряними цілями, що перебувають на озброєнні іноземних армій.

Кількість вироблених ракет «Стінгер» перевищила 70 тисяч штук.

Звичайні ракети системи «Стінгер» мають контактний підривач. Разом із поширенням невеликих, високо маневрених безпілотних літальних апаратів та ударних систем на їхній основі виникла потреба в підвищенні ефективності ПЗРК типу «Стінгер» боротись з ними. Так, в 2018 році була продемонстрована модифікація зенітних керованих ракет «Стінгер» з неконтактним підривачем.

Як повідомляє NBC News, після окупації Росією українського Криму у 2014 році США та інші держави-члени НАТО перекинули до Східної Європи невелику кількість військ. Так, з більш ніж 70 тисяч військовослужбовців США, дислокованих в Європі, приблизно 6 тисяч перебувають у Східній Європі переважно на ротаційній основі, зокрема близько 4 тисячі у Польщі. Зменшення американської військової присутності у Східній Європі може стривожити союзників НАТО в регіоні, особливо Польщу та країни Балтії, які побоюються відновлення експансії Росії та не хочуть залишатися без захисту з боку США та НАТО.

«Будь-які переговори щодо розміщення військ у Центральній та Східній Європі мають охоплювати всі причетні країни, включаючи членів НАТО на східному фланзі Альянсу. Вони мають бути за столом переговорів», – заявив Вільям Тейлор, який був послом США в Україні при адміністрації Буша та виконувачем обов'язків посла при президенті Трампі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

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Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.