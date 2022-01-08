Сполучені Штати готові передати Україні зенітні ракети Stinger – NBC News
Білий дім підготував новий додатковий пакет військової допомоги США для України
Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання про доставку переносних зенітних ракет Stinger. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на американських чиновників.
«Українські чиновники вважають, що ракети класу земля-повітря Stinger допоможуть військовим захистити країну від низьколітаючих російських гелікоптерів і безпілотників», – йдеться у матеріалі.
Також США підготували новий пакет військової допомоги України на додачу до основної, яка вже надходить. За даними телеканалу, наразі Адміністрація Джо Байдена готується до переговорів з Росією, які маються відбутися наступного тижня, все ще не розуміючи, наскільки серйозно Москва ставиться до цього діалогу. Представник адміністрації Байдена повідомив, що у разі готовності Росії до конструктиву офіційні особи США готові обговорити спільне скорочення озброєнь та зафіксувати кількість військових навчань у Східній Європі. Також на переговорах сторони можуть обговорити масштаби військових навчань, що проводяться обома країнами, кількості американських військ, дислокованих у країнах Балтії та Польщі, завчасного повідомлення про пересування сил та російських ракет «Іскандер» у Калінінградській області.
За словами чиновників, США готові до безпрецедентних санкцій на випадок вторгнення Росії в Україну, але водночас вивчають засоби розрядки напруженості у відносинах з Кремлем та «складають список варіантів зміни силових структур у Європі для обговорення з Росією». При цьому вони зазначають, що у разі будь-якої зміни військової присутності США в Європі, Росії доведеться вжити еквівалентних заходів зі скорочення своїх сил, і відведення російських військ від кордонів України буде недостатньо.
Як повідомляє NBC News, після окупації Росією українського Криму у 2014 році США та інші держави-члени НАТО перекинули до Східної Європи невелику кількість військ. Так, з більш ніж 70 тисяч військовослужбовців США, дислокованих в Європі, приблизно 6 тисяч перебувають у Східній Європі переважно на ротаційній основі, зокрема близько 4 тисячі у Польщі. Зменшення американської військової присутності у Східній Європі може стривожити союзників НАТО в регіоні, особливо Польщу та країни Балтії, які побоюються відновлення експансії Росії та не хочуть залишатися без захисту з боку США та НАТО.
«Будь-які переговори щодо розміщення військ у Центральній та Східній Європі мають охоплювати всі причетні країни, включаючи членів НАТО на східному фланзі Альянсу. Вони мають бути за столом переговорів», – заявив Вільям Тейлор, який був послом США в Україні при адміністрації Буша та виконувачем обов'язків посла при президенті Трампі.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.
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Як стало відомо, НАТО скликає екстрене засідання через російську загрозу.
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