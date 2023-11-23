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Польські перевізники готуються заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські перевізники готуються заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні
У протестувальників є наміри поширити блокування також на пункт контролю «Нижанковичі» – «Мальховіце»
фото з відкритих джерел

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року

Польські перевізники, які блокують пропуск вантажних автомобілів на кордоні України вже більше двох тижнів, можуть перекрити ще один пункт пропуску. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Так, поки що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю «Нижанковичі» – «Мальховіце».

«Там електронна черга з вантажних автомобілів на виїзд з України зросла з 1300 до 2000 автомобілів», – йдеться в повідомленні.

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною – «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчева», «Рава-Руська-Хребене», випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Важливо, що ці обмеження не стосуються автобусів, легкових автомобілів та пішоходів.

Раніше повідомлялося. що сьогодні, 22 листопада стало відомо, що ще один пункт пропуску на українсько-польському кордоні заблокований для вантажного транспорту. На території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Медика» (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині» розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів.  У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

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Теги: Польща вантажівки транспорт кордон черга страйк

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