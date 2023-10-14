Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась – Сирський

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась – Сирський
Головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл

Окупанти розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки

Ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилась. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Противник, після завданих йому втрат, за два місяці відновився та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку.

«Тривають важкі бої. Головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл. Щоденно противник здійснює десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний і артилерійський вогонь по нашим позиціям», – розповів Сирський.

Генерал зауважив, що українські бійці були готові до такого розвитку подій і дають гідну відсіч противнику. Він несе значні втрати та не досягнув суттєвих успіхів. 

З метою вивчення обстановки та прийняття оперативних рішень Сирський працював у військових частинах, які ведуть оборону в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ «Лиман». Зокрема, він зустрівся з командирами частин і підрозділів, заслухав доповіді про поточну обстановку. На місці були прийняті рішення щодо подальших дій та розв’язано ряд проблемних питань.

Крім того, Сирський зустрівся з нашими військовослужбовцями, які безпосередньо виконують бойові завдання. Подякував їм за мужність, стійкість, героїзм, зразкове виконання свого військового обов’язку. Також командував вручив воїнам відзнаки, цінні подарунки та грошові премії, особисто поспілкувався з кожним.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти, ймовірно, можуть готувати новий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Він може початися пізніше, восени або взимку. На всій Лимано-Куп'янській осі немає жодної спокійної ділянки. На цьому напрямку російські загарбники зосередили значну кількість своїх військ і періодично намагаються наступати, при цьому українські військові тримають оборону.

Теги: війна окупанти Лиман Куп'янськ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артилерійські боєприпаси для України будуть поставлені у 2024 році
Три країни об’єднаються для закупівлі артилерійських боєприпасів Україні
11 жовтня, 21:24
Під час ізраїльських ударів у Газі видно полум’я та дим, 9 жовтня
ХАМАС заявив про готовність до перемовин з Ізраїлем – ЗМІ
10 жовтня, 01:46
ХАМАС та палестинський «Ісламський джихад» утримують заручників
ХАМАС утримує понад 130 заручників
9 жовтня, 00:40
Росіяни хочуть захистити судна від ударів ракетами та безпілотниками
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
5 жовтня, 05:58
За рішенням московського суду, пропагандистці також заборонено публікувати пости в інтернеті протягом чотирьох років
Пропагандистка Овсяннікова отримала вирок в Росії
4 жовтня, 11:10
Лукашенко такий самий військовий злочинець, як і Путін
Лукашенко хоче уникнути покарання за війну проти України?
27 вересня, 20:03
ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту
ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі
22 вересня, 16:31
На Сумщині в результаті обстрілу пошкоджено чотири приватні житлові будинки
Сили ППО збили ракети на Хмельниччині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах
18 вересня, 10:39
14 вересня на світанку прогриміли вибухи у районі Євпаторії 
Удар по Євпаторії: у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків
14 вересня, 16:09

Події в Україні

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась – Сирський
Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась – Сирський
Окупанти зі «Смерчів» обстріляли село на Донеччині: загинула дитина
Окупанти зі «Смерчів» обстріляли село на Донеччині: загинула дитина
Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області 
Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області 
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ
П’ятниця 13-те для окупантів у Криму: нові деталі атаки на кораблі РФ
Окупанти створюють «війська ТрО» у Криму: партизани викрили їхні бази
Окупанти створюють «війська ТрО» у Криму: партизани викрили їхні бази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
72K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
14K
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
13K
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
11K
Глава МЗС Угорщини приїхав до Москви з проханням
9223
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту