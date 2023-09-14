Удар по Євпаторії: у мережі з'явилися супутникові знімки наслідків

Фото підтверджують завдання удару по російських позиціях систем ППО С-400

У результаті удару по Євпаторії міг бути знищений російський комплекс ППО «Тріумф». У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків нічної «бавовни». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Видання опублікувало супутникові знімки з високою роздільною здатністю. Зазначається, що їх зробили сьогодні вранці. Так, знімки підтверджують завдання удару по російських позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч на 14 вересня.

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Як раніше повідомлялося, у ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та Військово-морські сили України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії – «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю $1,2 млрд.

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С-400 «Тріумф» – це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Цей комплекс створений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Зауважимо, що ці системи росіяни застосовують не тільки як протиповітряну оборону, але і для обстрілів, а оскільки С-400 не призначені для наземних обстрілів, вони є вкрай неточними та руйнівними.

Нагадаємо, у четвер, 14 вересня, на світанку прогриміли вибухи у районі Євпаторії на західному березі тимчасово окупованого Криму.