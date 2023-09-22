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ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі
ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту
фото: скріншот з відео

Сили оборони України завдали близько 12:00 удару по штабу окупаційного флоту

Українські військові підтвердили ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу. 

Українські військові підтвердили ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ
Українські військові підтвердили ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ
фото: СтратКом ЗСУ

Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі фото 1

До слова, після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.

Також Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Однак вже через пів години відомство передумало, та написало, що окупант не загинув, а просто зник безвісти.

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Теги: флот Севастополь війна ЗСУ Крим

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