ЗСУ підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту в Севастополі

Сили оборони України завдали близько 12:00 удару по штабу окупаційного флоту

Українські військові підтвердили ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над містом помітили дим, окупанти, ймовірно, увімкнули димову завісу.

Українські військові підтвердили ураження штабу командування Чорноморського флоту РФ фото: СтратКом ЗСУ

Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту.

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До слова, після низки вибухів у тимчасово окупованому Криму, біля Бахчисараю спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.

Також Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

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Однак вже через пів години відомство передумало, та написало, що окупант не загинув, а просто зник безвісти.