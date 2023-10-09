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ХАМАС утримує понад 130 заручників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ХАМАС утримує понад 130 заручників
ХАМАС та палестинський «Ісламський джихад» утримують заручників
фото з відкритих джерел

Терористи ХАМАСу заявляють, що тримають в полоні понад 130 осіб

У заручниках ХАМАСу перебувають 130 громадян Ізраїлю. Про це пише газета Jerusalem Post.

«Станом на вечір неділі, згідно із заявою високопосадовця ХАМАС Муси Абу Марзука, ХАМАС та палестинський «Ісламський джихад» утримують понад 130 заручників», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Jerusalem Post повідомляє, що армія оборони Ізраїлю взяла в полон командира однієї з бригад палестинського угрупування ХАМАС.

«Елітний підрозділ армії затримав заступника командувача південної військово-морської бригади ХАМАС Мухаммеда Абу Алі, повідомили в Збройних силах Ізраїлю ввечері в неділю", – пише видання.

За даними газети, наразі його допитують ізраїльські військові.

Раніше повідомлялося, що терористи палестинського радикального руху ХАМАС взяли в полон ізраїльського бригадного генерала Німрода Алоні. Бригадний генерал Алоні до серпня 2022 був командиром дивізії Гази.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Стало відомо, що кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до понад 2200 осіб. Щонайменше 700 людей загинули.

Читайте також: Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Чи є вихід з ситуації?
Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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