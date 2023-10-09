ХАМАС утримує понад 130 заручників

Терористи ХАМАСу заявляють, що тримають в полоні понад 130 осіб

У заручниках ХАМАСу перебувають 130 громадян Ізраїлю. Про це пише газета Jerusalem Post.

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«Станом на вечір неділі, згідно із заявою високопосадовця ХАМАС Муси Абу Марзука, ХАМАС та палестинський «Ісламський джихад» утримують понад 130 заручників», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, Jerusalem Post повідомляє, що армія оборони Ізраїлю взяла в полон командира однієї з бригад палестинського угрупування ХАМАС.

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«Елітний підрозділ армії затримав заступника командувача південної військово-морської бригади ХАМАС Мухаммеда Абу Алі, повідомили в Збройних силах Ізраїлю ввечері в неділю", – пише видання.

За даними газети, наразі його допитують ізраїльські військові.

Раніше повідомлялося, що терористи палестинського радикального руху ХАМАС взяли в полон ізраїльського бригадного генерала Німрода Алоні. Бригадний генерал Алоні до серпня 2022 був командиром дивізії Гази.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Стало відомо, що кількість поранених унаслідок обстрілів Ізраїлю терористичним угрупованням ХАМАС збільшилася до понад 2200 осіб. Щонайменше 700 людей загинули.