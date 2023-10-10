ХАМАС заявив про готовність до перемовин з Ізраїлем – ЗМІ

Під час ізраїльських ударів у Газі видно полум’я та дим, 9 жовтня

Представник ХАМАСу, у відповідь на запитання про можливість обговорення припинення вогню, заявив, що угруповання готове до «чогось подібного»

Представник ХАМАСу оголосив про готовність угруповання до переговорів з Ізраїлем щодо припинення бойових дій, оскільки, на його думку, «були досягнуті певні цілі». Про це пише Reuters.

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Мусса Абу Марзук, представник ХАМАСу, у відповідь на запитання про можливість обговорення припинення вогню, заявив, що угруповання готове до «чогось подібного» та «усіх політичних діалогів».

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, виступаючи у телевізійній промові до нації, наголосив, що країна переживає війну за своє існування, порівнявши дії ХАМАСу з ІДІЛ. Це стало першим зверненням прем'єра з суботнього вечора.

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«Ми на третьому дні операції. Ми ведемо операцію за наш дім, ведемо війну, щоб забезпечити наше існування, війну, у якій ми переможемо. Цю війну нав’язав нам мерзенний ворог – дикуни, які оспівують вбивство жінок, дітей і старих. Звірства, скоєні ХАМАСом, світ не бачив з часів звірств ІДІЛ. Дітей, яких арештовували і страчували разом з їхніми родинами, молодих дівчат і хлопців, розстріляних у спину, страчених та інші звірства, які я не буду тут описувати», – сказав він.

Прем'єр також наголосив, що тепер весь світ знає, що «ХАМАС – це ІДІЛ».

«І ми переможемо ХАМАС так само як освічений світ переміг ІДІЛ», – додав Нетаньягу

Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

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Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».