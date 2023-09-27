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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Лукашенко хоче уникнути покарання за війну проти України?

glavcom.ua
Лукашенко такий самий військовий злочинець, як і Путін
фото з відкритих джерел

Саме з території Білорусі зайшли окупанти в Бучу, Гостомель і Бородянку

Міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник заявив, що не може уявити ситуацію, за якої його держава вступає у війну в Україні разом із російськими військами. Він каже, що Білорусь завжди підтримувала мир у сусідній країні і продовжуватиме «робити все, що в її силах» для його досягнення.

Алейник також звинуватив Україну та «інші опосередковано залучені сторони» у провалі українсько-російських мирних переговорів, які нетривалий час відбувалися в Мінську на початку російського вторгнення у 2022 році.

Чи несе Білорусь відповідальність за збройну агресію проти України? І якщо несе, то хто конкретно? Зрозуміло, що вусатий тарган і вся його банда однозначно винні. Очевидно, що всі причетні до перевезення, розміщення, постачання російських військ теж співучасники навіть формально. А народ загалом і в цілому – несе частину відповідальності? З одного боку є партизани і противники агресії. Є ті, хто виступав проти режиму і всієї цієї жерсті – зараз в еміграції або в'язниці. Є, зрештою, полк Кастуся Калиновського, який героїчно захищає Україну від агресії Росії від самого початку.

Але саме з території Білорусі по наших мирних містах прилітали ракети. Саме з території Білорусі зайшли окупанти в Бучу, Гостомель і Бородянку. Фактично і формально Білорусь союзник Росії у війні проти України.

Питання далеко не таке просте, як здається на перший погляд...

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Джерело
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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна

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Кирило Сазонов

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