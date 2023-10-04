Пропагандистка Овсяннікова отримала вирок в Росії
Пропагандистка Марина Овсяннікова заочно отримала до 8,5 років колонії у справі щодо «фейків про армію»
Російський суд заочно засудив колишню співробітницю «Первого канала» Марину Овсяннікову до 8,5 років колонії у справі щодо «фейків про армію». Пропагандистці також заборонено публікувати пости в інтернеті протягом чотирьох років. Про це повідомили російські ЗМІ.
Овсяннікова стала відомою після того, як в березні 2022 року вийшла в нібито прямий ефір пропагандистського «Первого каналу» з «антивоєнним» плакатом.
Наголосимо, що Овсяннікова активно використовалась в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.
Зазначимо, що після «виступу» на російському телебаченні вона вирішила звільнитися та поїхала працювати до Німеччини. Потім вона знову повернулася до Росії та продовжувала брати участь у «антивоєнних» протестах. Три рази її було оштрафовано за статтею про «дискредитацію» армії РФ.
Уже в серпні минулого року проти неї було порушено кримінальну справу «про фейки». Причиною цього став плакат, на якому були дані про кількість загиблих в Україні дітей через війну РФ. Тоді Овсяннікова вийшла на московську Софійську набережну з плакатом: «Путін – вбивця. Його солдати – фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися?». Овсяннікову відправили під домашній арешт, проте їй з донькою вдалося втекти до Франції.
Відомо, що прокуратура просила для росіянки більш суворе покарання – 9,5 років колонії. Басманний суд Москви задовольнив вимогу частково.
Нагадаємо, на пропагандистському «Первом канале» Овсяннікова працювала декілька років. В одному зі своїх звернень Овсяннікова заявила, що їй «соромно за це», оскільки вона «дозволяла говорити брехню з екрану телевізора».
Як відомо, на початку березня 2022 року Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки, але незабаром вона була звільнена.
Також Марина Овсяннікова спровокувала скандал своєю пресконференцією в Києві, яку спочатку анонсували, а потім скасували. Після цього російська телепрогандистка опинилася у базі «Миротворця».
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