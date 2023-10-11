Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Три країни об’єднаються для закупівлі артилерійських боєприпасів Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Три країни об’єднаються для закупівлі артилерійських боєприпасів Україні
Артилерійські боєприпаси для України будуть поставлені у 2024 році
фото з відкритих джерел

Норвегія, Швеція і Данія внесуть майже 600 млн норвезьких крон

Норвегія об'єднує зусилля зі Швецією і Данією для закупівлі артилерійських боєприпасів для України, снаряди буде поставлено у 2024 році.

Як повідомляють на сайті Міноборони Норвегії, глава відомства Бйорн Арільд Грам наголосив на великій потребі й використанні артилерійських боєприпасів в Україні.

У відомстві пояснили, що було розглянуто кілька можливостей того, як забезпечити постачання боєприпасів Україні в найшвидший і найкращий спосіб, і було зроблено висновок, що найбільш практичним способом було б використання рамкової угоди, яку Організація оборонної логістики (FLO) уклала з Nammo.

«Три країни разом вносять майже 600 млн норвезьких крон, й Україна отримає боєприпаси у 2024 році», – сказав міністр оборони.

У Міноборони Данії повідомили, що країна внесе 150 млн данських крон.

«Якщо ми хочемо й надалі мати змогу підтримувати Україну та поповнювати власні запаси міністерства оборони, вкрай важливо, щоб ми також зміцнили наше виробництво та ланцюжки постачань найважливіших боєприпасів на Півночі», – заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Пульсен зазначив, що цією ініціативою країни також посилають чіткий сигнал про підтримку України в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на артилерійські снаряди у межах рамкової угоди з Бундесвером. Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, близько 50 країн Контактної групи зобов'язалися виділити більше ніж $33 млрд на пряму безпекову допомогу для України.

Теги: Норвегія Швеція Данія боєприпаси війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
Вчора, 08:41
У Курській області не вперше відключення світла через удар дронів
Частина Росії знову поринула у темряву після атаки дронів
5 жовтня, 06:49
Зеленський відвідав Купʼянсько-Лиманський напрямок (фото, відео)
Зеленський відвідав Купʼянсько-Лиманський напрямок (фото, відео)
3 жовтня, 16:56
Володимир Бабанін (зліва) та Михайло Близнюк (справа)
Дві області після перевірки отримали нових військкомів
3 жовтня, 16:14
РФ будує фортифікаційні споруди у прикордонних з Україною регіонах
Росія готується до переходу боїв на її територію (супутникові знімки)
2 жовтня, 07:16
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
29 вересня, 14:29
Завод DMG Mori в Ульяновську
Один із найбільших у світі виробників верстатів допомагає окупантам
27 вересня, 17:55
Мешканці Токмака повідомляють про вибухи у місті
В окупованому Токмаку прогриміла «бавовна»
21 вересня, 20:36
Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео)
Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео)
13 вересня, 18:45

Події в Україні

Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто
Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто
Контрнаступ: командувач армії США повідомив про плани ЗСУ взимку
Контрнаступ: командувач армії США повідомив про плани ЗСУ взимку
Три країни об’єднаються для закупівлі артилерійських боєприпасів Україні
Три країни об’єднаються для закупівлі артилерійських боєприпасів Україні
Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня
Візит Зеленського до Бельгії, окупанти вдарили по Нікополю. Головне за 11 жовтня
Російська атака по Нікополю: розбір завалів завершено
Російська атака по Нікополю: розбір завалів завершено
Путін подарував Кримську єпархію Української церкви своєму духівнику
Путін подарував Кримську єпархію Української церкви своєму духівнику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
43K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
32K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
29K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
13K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
12K
ООН звинуватила Ізраїль у порушенні міжнародного права

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту