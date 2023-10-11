Три країни об’єднаються для закупівлі артилерійських боєприпасів Україні

Артилерійські боєприпаси для України будуть поставлені у 2024 році

Норвегія, Швеція і Данія внесуть майже 600 млн норвезьких крон

Норвегія об'єднує зусилля зі Швецією і Данією для закупівлі артилерійських боєприпасів для України, снаряди буде поставлено у 2024 році.

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Як повідомляють на сайті Міноборони Норвегії, глава відомства Бйорн Арільд Грам наголосив на великій потребі й використанні артилерійських боєприпасів в Україні.

У відомстві пояснили, що було розглянуто кілька можливостей того, як забезпечити постачання боєприпасів Україні в найшвидший і найкращий спосіб, і було зроблено висновок, що найбільш практичним способом було б використання рамкової угоди, яку Організація оборонної логістики (FLO) уклала з Nammo.

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«Три країни разом вносять майже 600 млн норвезьких крон, й Україна отримає боєприпаси у 2024 році», – сказав міністр оборони.

У Міноборони Данії повідомили, що країна внесе 150 млн данських крон.

«Якщо ми хочемо й надалі мати змогу підтримувати Україну та поповнювати власні запаси міністерства оборони, вкрай важливо, щоб ми також зміцнили наше виробництво та ланцюжки постачань найважливіших боєприпасів на Півночі», – заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Пульсен зазначив, що цією ініціативою країни також посилають чіткий сигнал про підтримку України в довгостроковій перспективі.

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Нагадаємо, компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на артилерійські снаряди у межах рамкової угоди з Бундесвером. Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, близько 50 країн Контактної групи зобов'язалися виділити більше ніж $33 млрд на пряму безпекову допомогу для України.