Вихід з Бахмута. Чому не треба вірити терористу Пригожину

Три сценарії розвитку ситуації навколо «вагнерівців»

По Пригожину та «виходу з Бахмута» на 10 травня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Взагалі це не проблема «Вагнера», що немає снарядів. Їх не вистачає росіянам по всім фронтам. Бо коли є щось у потрібній кількості – вони витрачають ресурс шалено, і зупиняються лише при конкретній нестачі.

Тобто всім не вистачає, але голосно репетує лише Пригожин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чому? Бо розуміє, що скоро його «перемога» почне сипатись, і треба готувати шляхи для відступу. Когось звинуватити. Це не він тепер ідіот із м'ясними штурмами, а всі інші винні.

І ось, він ставить Кремль перед фактом: якщо не буде снарядів, 10 травня «вагнер» покидає Бахмут. Тут у нас три сценарії.

«Вагнер» отримує снаряди до 10 травня та далі воює. Відповідно, на інших ділянках інші рашисти сидять без снарядів, бо їх норму видали Пригожину. Але в ЗМІ буде «побєда». «Вагнер» виходить 10 травня, як і планувалось. По суті, бойову задачу не виконали. Місто не взяли повністю ані торік, ані на 24 лютого, ані на 9 травня. Зате тепер винні в цьому інші. ЗСУ йдуть на прорив і «вагнер» змушений відступати раніше 10 травня. Малоймовірно, але теж варіант.

Нам тут важливо одне. В росіян є людина неефективна, яка витрачає ресурси імперії та гучніше всіх вимагає добавки. Хитає мораль зсередини. Але цій людині не треба вірити, навіть якщо хочеться.

Вірте в ЗСУ. Бо це не від снарядного голоду тікатиме Пригожин, а від наших козаків. І хай це називає як хоче.