«Вагнер» йде з Бахмута? Як розцінювати заяву терориста Пригожина

У Пригожина амбітні внутрішньоросійські плани, тому ведеться серйозна робота на відповідну аудиторію

Пригожин, звичайно, талановитий актор і пропагандист, але не треба все, що він каже, записувати в «це ІПСО для нас».

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Наприклад, сьогоднішній гнівний спіч з поливанням Шойгу та Герасимова.

«Це він вдає, що немає снарядів, ми йому повіримо, а він як стрибне!»

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Якби він міг стрибнути, він би вже стрибнув. Крім того, Генштаб в оцінці ситуації навряд покладається на слова Пригожина.

Не все, що ІПСО, для нас. У Пригожина, як я розумію, амбітні внутрішньоросійські плани, тому ведеться серйозна робота на відповідну аудиторію.

Хочу кілька речей відзначити.

Перше

У Росії зовсім не безліміт снарядів.

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Нагадаю, що нещодавно Путін гордо заявив, що РФ може виробляти 3 млн снарядів на рік. А це лише 8 тисяч на день. Лише, тому що влітку 2022 року на піку ними вистрілювалося до 60 тисяч на день. Відчуйте різницю.

Друге

Минулого тижня вагнерівці досить активно просувалися у Бахмуті, а цього знову загрузли.

Адже на носі сакральне 9 травня. Спочатку хотіли взяти Бахмут до 24 лютого. Не вийшло. А тепер і до 9 травня не виходить. Жах.

Тому й пишуться ролики, що не Пригожин у цьому винен, а Шойгу та Герасимов, які вкрали народні снаряди.

Ось і вся історія.

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З'явилося нове відео Пригожина, в якому він підтверджує, що Бахмут планувалося взяти до 9 травня, але не виходить через снарядний голод. Тому, мовляв, «Вагнер» 10 травня залишить місто, хай Шойгу сам воює.

Залишить чи ні – це окрема історія. Суть у спихуванні відповідальності на Міністерство оборони. Що й потрібно було довести.