Пригожин показав трупи «вагнерівців» та вилаяв Герасимова і Шойгу (відео)

Пригожин вкотре пожалівся на нестачу боєприпасів, цього разу – на тлі трупів своїх бійців

Терорист створив видовищний ролик, у якому знову поскаржився на брак боєприпасів

Засновник приватної військовї компанії «Вагнер» Євген Пригожин зняв відео, у якому показав поле, нібито засіяне трупами його найманців. На тлі цього видовища він емоційно вилаяв керівництво армії РФ. Відео опублікувала пресслужба Пригожина.

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«Це чиїсь, бл***, батьки, чиїсь сини. І ті мра**, які не дають боєприпаси, с***, будуть у пеклі жерти їх потрухи, п****. У нас не вистачає боєприпасів 70%. Шойгу, Герасимов де, бл ***, боєприпаси? Подивіться на них, с***!», – не добирає слів Пригожин.

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За його словами, на полі лежать, добровольці, які загинули лише за один день. Пригожин знову заявив, що його найманці не досягають успіхів поблизу Бахмута саме через нестачу боєприпасів, які йому не видає військове керівництво.

Нагадаємо, що ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин заявив, що контрнаступ українських військових вже почався. А найближчим часом може початися «активна фаза». В ISW пояснили, що цим повідомленням він хоче лобіювати посилення підтримки своєї компанії.