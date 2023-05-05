ПВК «Вагнер» покидає Бахмут – Пригожин

Найманці нібито мають покинути позиції в Бахмуті 10 травня

Куратор приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня. Про це повідомили в пресслужбі ватажка «вагнерівців».

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«10 травня 2023 року ми змушені передати позиції підрозділам Міністерства оборони», – заявив Пригожин.

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Причиною він називає нестачу боєприпасів. Зазначимо, що Пригожин не вперше погрожує залишити позиції в Бахмуті.

За словами Пригожина, бойовики нібито й справді залишать позиції, якщо російські силовики не надішлють їм достатню кількість снарядів. Пригожин пожалівся, що найманці гинуть через «байдужість» міноборони РФ.

Найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.

Нагадаємо, що нещодавно Пригожин взявся шантажувати військове керівництво Росії. В інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову він заявив, що написав листа Шойгу та вказав: якщо в строк до 28 квітня не буде вирішено проблему з постачанням боєприпасів для «Вагнера», то ПВК залишить позиції в Бахмуті і оголить фронт. Що, на думку Пригожина, напередодні очікуваного контрнаступу ЗСУ може призвести до катастрофічних наслідків для Росії. Проте минув тиждень – і можливий відхід «вагнерівців» перенісся вже на 10 травня, що показує, що шантажу Пригожина не слід вірити.

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Зазначимо, що на переконання Пригожина, український контрнаступ може розпочатися до 15 травня.