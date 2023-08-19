Окупанти склали список вбитих ними дітей під час облоги Маріуполя

Росіяни підтвердили, що вбили понад 100 дітей в Маріуполі під час облоги

Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік

Російські військові вбили понад сотню українських дітей під час облоги Маріуполя. Місцеві партизани знайшли докази, що підтверджують злочини окупантів. Про це повідомляє мерія Маріуполя в Telegram.

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«Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ», – йдеться у повідомленні.

Інформація, надана окупантами, підтверджує загибель 101 дитини, яких було вбито під час жорстокого обстрілу Маріуполя з боку російських загарбників.

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«Згідно зі списком окупантів - 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати - 87. Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра - 147 діточок», – заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він також додав, що кількість дітей може бути ще вищою.

Влада міста повідомила, що вони розмістили частину документів росіян з дотриманням умов закону про захист персональних даних, розуміючи важливість інформації.

«Задля досягнення справедливості зберемо підтверджуючі зазначений жахливий факт документи і звернемось до правоохоронних органів з метою внесення даних про скоєний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення до кримінальної відповідальності. Кожен злочинець повинен бути покараний», – заявив міський голова Маріуполя.

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Нагадаємо, триває 542-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.







