Суддя ВАКС погоджує свої рішення щодо високопосадовців з дружиною – розслідування

Суддя надсилає дружині драфти ухвал, а вона дописує туди все, що вважає за потрібне

Суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка запідозрили в тому, що він ділиться з дружиною-адвокаткою матеріалами справ, а вона допомагає йому виписувати судові рішення щодо високопосадовців, підозрюваних у корупції. Про це повідомила керівниця агенції журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» журналістка Анна Бабінець.

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Журналістка зазначає, що суддя надсилає дружині драфти ухвал, а вона дописує туди все, що вважає за потрібне. Вже після її редагування рішення зʼявляються у судовому реєстрі за підписом судді Андрія Біцюка.

«Тим часом подружжя нажило гарний будиночок під Києвом та робить там ремонт. Чи з корисливих мотивів дружина-адвокатка допомагає чоловікові-судді писати правильні рішення з правильними формулюваннями у справах топкорупціонерів? Ми не можемо цього стверджувати. Але певні ознаки зацікавленості жінки таки є. Ті документи, які ми отримали, стосуються фігурантів корупційної справи Труханова-Галантерника. Суддя Біцюк ухвалив кілька рішень у цій справі. А адвокатське бюро його дружини захищало кількох фігурантів у справі про велику корупцію в Одесі. Не саме тих, про кого йдеться у нашому розслідуванні. Тому про пряму зацікавленість ми казати не можемо. Просто все крутиться навколо однієї гучної справи мера Одеси та його поплічників. Однак можемо говорити, що суддя ВАКСу, на який покладається так багато сподівань у боротьбі з корупцією, пише судові рішення разом із дружиною», – написала Бабінець.

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Журналістка зауважила, що у процесі розслідування вони кілька разів чули «ну і шо» від людей з суддівського ком’юніті, однак переконана, що так не має бути: «Ми платимо занадто багато суддям і занадто мало маємо важелів контролю, щоб сказати, що це «просто бито вуха». Це не битовуха, це - порушення базових засад правосуддя, коли суддя одноосібно ухвалює рішення і несе за нього відповідальність. Сподіваюся, слідчі органи теж це розуміють і невдовзі зацікавляться суддею та його дружиною».

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