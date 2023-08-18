ЗСУ розгромили особовий склад та техніку противника – Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнення

Триває 541-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнення.

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На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Єліне, Леонівка, Вильчики, Миколаївське Чернігівської області; Рожковичі, Іскрисківщина, Тур'я, Покровка, Рясне Сумської області та Червона Зоря, Гатище, Вовчанські Хутори, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Свято-Покровське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинова Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Костянтинівка, Галицинівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

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На Херсонському напрямку

Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Велетенське, Новодмитрівка, Софіївка Херсонської області та Лупареве Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала дев’ять ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника.