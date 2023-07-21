Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ

Ця доктрина, перша у Франції щодо дезертирів з російської армії, базується на європейській директиві та рішенні Суду Європейського Союзу

Згідно з доктриною, прийнятою Національним судом з прав на притулок (CNDA) у четвер, 20 липня, Франція може надати статус біженця російським солдатам, які відмовилися воювати в Україні. Про це пише видання Le figaro.

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Ця доктрина, перша у Франції щодо дезертирів з російської армії, базується на європейській директиві та рішенні Суду Європейського Союзу.

CNDA (Французький Національний центр з прав міжнародного права та біженців) посилався на директиву ЄС від 2011 року, згідно з якою особа може отримати статус шукача притулку, якщо загрожує переслідування або покарання за відмову нести військову службу в умовах конфлікту, де можуть статися воєнні злочини.

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Суд ЄС вирішив, що ця директива застосовується і в ситуаціях, коли виконання військової служби само по собі може призвести до вчинення воєнних злочинів, навіть якщо відповідна особа брала б лише опосередковану участь у цьому.

«Відмова від проходження військової служби має бути єдиним способом для заявника на отримання статусу біженця уникнути участі у воєнних злочинах, які йому інкримінують», – підкреслюється в повідомленні CNDA.

Французький суд урахував, що в Україні російські військові вже скоїли воєнні злочини, а мобілізація в Росії «була особливо широкою».

«Громадянин Росії, призваний у межах часткової мобілізації 21 вересня 2022 року або примусового призову, повинен розглядатися як такий, що був схильний до вчинення, прямо чи опосередковано, воєнних злочинів, з огляду на саму мету часткової мобілізації, неможливість відмовитися від мобілізаційного наказу та з огляду на умови, в яких розгортався збройний конфлікт», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що на півдні України війська РФ відмовляються воювати і здаються.