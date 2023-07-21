Головна Новини
search button user button menu button

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
фото: Le figaro

Ця доктрина, перша у Франції щодо дезертирів з російської армії, базується на європейській директиві та рішенні Суду Європейського Союзу

Згідно з доктриною, прийнятою Національним судом з прав на притулок (CNDA) у четвер, 20 липня, Франція може надати статус біженця російським солдатам, які відмовилися воювати в Україні. Про це пише видання Le figaro.

Ця доктрина, перша у Франції щодо дезертирів з російської армії, базується на європейській директиві та рішенні Суду Європейського Союзу.

CNDA (Французький Національний центр з прав міжнародного права та біженців) посилався на директиву ЄС від 2011 року, згідно з якою особа може отримати статус шукача притулку, якщо загрожує переслідування або покарання за відмову нести військову службу в умовах конфлікту, де можуть статися воєнні злочини.

Суд ЄС вирішив, що ця директива застосовується і в ситуаціях, коли виконання військової служби само по собі може призвести до вчинення воєнних злочинів, навіть якщо відповідна особа брала б лише опосередковану участь у цьому.

«Відмова від проходження військової служби має бути єдиним способом для заявника на отримання статусу біженця уникнути участі у воєнних злочинах, які йому інкримінують», – підкреслюється в повідомленні CNDA.

Французький суд урахував, що в Україні російські військові вже скоїли воєнні злочини, а мобілізація в Росії «була особливо широкою».

«Громадянин Росії, призваний у межах часткової мобілізації 21 вересня 2022 року або примусового призову, повинен розглядатися як такий, що був схильний до вчинення, прямо чи опосередковано, воєнних злочинів, з огляду на саму мету часткової мобілізації, неможливість відмовитися від мобілізаційного наказу та з огляду на умови, в яких розгортався збройний конфлікт», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на півдні України війська РФ відмовляються воювати і здаються.

Теги: Франція військові мобілізація притулок конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дізнайтесь свій гороскоп на 3 липня 2023, понеділок
Гороскоп на 3 липня 2023: прогноз для всіх знаків Зодіаку
3 липня, 00:00
На командному пункті Шойгу заслухав доповідь щодо поточної обстановки на фронті
Повстання Пригожина: міноборони РФ уперше після бунту показало Шойгу (відео)
26 червня, 09:32
На час воєнного стану і трьох місяців після його скасування військовослужбовці можуть вільно використовувати авто з правим кермом
Рада дозволила реєстрацію авто з правим кермом, проте не всім
28 червня, 15:14
Зеленський виступив із промовою на церемонії вручення премії Chatham House 2022
Зеленський відзначив 419 воїнів державними нагородами
29 червня, 22:44
Поранені військові отримуватимуть 20100 грн замість 700 грн
Виплати військовим по-новому: скільки отримуватимуть поранені захисники
3 липня, 06:33
У 2021 році Максим підписав контракт зі Збройними силами 
Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного пластуна та бойового медика Максима Вороб’єнка
6 липня, 09:00
Україна не виключає можливого повторного наступу росіян на Київ
Росія може повторно спробувати захопити Київ – Міноборони
8 липня, 15:03
Pакети Scalp поповнять арсенал української армії
Французькі ракети Scalp: чим вони допоможуть Україні
11 липня, 19:05
Спершу Юрій був стрільцем, а згодом перекваліфікувався на механіка-водія БМП-1
Хвилина мовчання: згадаймо підприємця та волонтера Юрія Ленька зі Львова
10 липня, 09:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
45K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
30K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
21K
В Україні була оголошена повітряна тривога
19K
Думали – обмін, виявилося – банальний полон: парамедикиня про вихід із «Азовсталі»
12K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту