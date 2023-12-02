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Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
На території України перебуває близько 430 тис. російських окупантів
фото з відкритих джерел

Середній вік російського солдата – 35-40 років

На території України перебуває близько 430 тис. російських окупантів. Про це «Главкому» повідомив начальник управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил полковник Євген Сасько у відповіді на запит.

Середній вік російського солдата складає 35-40 років.

Окремо апарат Головнокомандувача відмовився надати інформацію на запит «Главкома», яка стосується кількості окупантів, котрі потрапили до полону. Також редакція просила військових оприлюднити відомості, наскільки частими є випадки повернення на велику війну колишніх полонених росіян, які повернулися на свою батьківщину за обміном. На думку полковника Євгена Саська, ця інформація є з обмеженим доступом.

Станом на 2 грудня, втрати ворога у великій війні складають 331,1 тис. військових, повідомляє Генштаб ЗСУ. Окремо портал minusrus.com поінформував, що з початку вторгнення РФ в Україну поранення отримали понад 990 тис. загарбників.

Нагадаємо, в Україні триває 647-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». Зазначається, Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.

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Теги: росія війна Україна окупація #stoprussia

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