Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
Операцію ЦАХАЛу проти ХАМАСу у Секторі Гази представник Росії в ООН назвав «сліпою відплатою, яка не відновить справедливість, не поверне мертвих до життя і не втішить їхні родини»
Ізраїль не має права на самозахист від ХАМАСу, оскільки нібито «є державою-окупантом». Про це заявив представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя під час екстреної сесії Генасамблеї
Небензя послався на консультативний висновок Міжнародного суду від 2004 року, хоча Ізраїль у 2005 році повністю вивів свої війська та поселення із Сектору Гази.
Водночас Небензя визнав, що Ізраїль має право «забезпечувати свою безпеку» та право «боротися з тероризмом».
Операцію ЦАХАЛу проти ХАМАСу у Секторі Гази представник Росії назвав «сліпою відплатою, яка не відновить справедливість, не поверне мертвих до життя і не втішить їхні родини».
У виступі Небензя також звинуватив США та їхніх союзників у «торпедуванні» мирного врегулювання на Близькому Сході та в «лицемірстві», оскільки «в зовсім інших ситуаціях вони закликають до поваги до гуманітарного права, створюють комітети з розслідування, вводять санкції проти тих, хто вдається до сили тільки як до останнього засобу, щоб покласти край багаторічному насильству».
У серпні 2005 року Ізраїль повністю вивів свої війська із сектору Гази в межах «Плану одностороннього розмежування», було також ліквідовано всі ізраїльські поселення на території сектору.
У липні 2007 року терористичне угруповання ХАМАС взяло під повний контроль державні установи та сили безпеки Палестинської національної автономії в секторі Гази та зберігає цей контроль досі.
Раніше довірена особа Путіна Кадиров підтримав терористичний напад на Ізраїль.
До відома, генсек ООН звинуватив Ізраїль у нападі ХАМАСу, а потім виправдався за свої слова.
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