Росія та Угорщина домовились про будівництво АЕС

За документами, буде побудовано два нових енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1200 покоління 3+

Угорщина та Росія підписали угоду щодо будівництва атомної електростанції «Пакш-2». Про це повідомив голова угорського МЗС Петер Сійярто.

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«Ми підписали графік будівництва «Пакш-2», на підставі якого під'єднаємо нову АЕС до мережі на початку наступного десятиліття. Це був довгий шлях, але йдеться нарешті про будівництво, а не про документи», – повідомив Сійярто.

Зі сторони РФ документ було підписано головою корпорації «Росатом» Олексієм Лихачовим. За його словами, «Росатом» приділить даному проєкту «особливу увагу» та планує скерувати на нього «найкращі сили».

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«Увага до цього проєкту буде підвищена», – сказав Лихачов.

АЕС «Пакш» було побудовано ще у минулому столітті за радянським проектом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт. Термін експлуатації енергоблоків закінчується між 2032 і 2037 роками.

За документами, буде побудовано два нових енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1200 покоління 3+. Однак раніше їх будівництво буде загальмоване через тривалу процедуру отримання схвалення від Єврокомісії.

При цьому у 2022 році Угорщина видала «Росатому» ліцензію на будівництво АЕС «Пакш-2», попри те що компанія бере участь у захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі.

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Нагадаємо, Угорщина наразі є найбільшою перешкодою у спробі Європейського союзу допомогти Україні.

4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

Після цього Угорщина почала блокувати транші для України взамін на виключення OTP Bank з переліку спонсорів війни.