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Росія та Угорщина домовились про будівництво АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія та Угорщина домовились про будівництво АЕС
Голова «Росатому» Олексій Лихачов і голова угорського МЗС Петер Сійярто
фото: Петер Сійярто/Facebook

За документами, буде побудовано два нових енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1200 покоління 3+

Угорщина та Росія підписали угоду щодо будівництва атомної електростанції «Пакш-2». Про це повідомив голова угорського МЗС Петер Сійярто.

«Ми підписали графік будівництва «Пакш-2», на підставі якого під'єднаємо нову АЕС до мережі на початку наступного десятиліття. Це був довгий шлях, але йдеться нарешті про будівництво, а не про документи», – повідомив Сійярто.

Зі сторони РФ документ було підписано головою корпорації «Росатом» Олексієм Лихачовим. За його словами, «Росатом» приділить даному проєкту «особливу увагу» та планує скерувати на нього «найкращі сили».

«Увага до цього проєкту буде підвищена», – сказав Лихачов.

АЕС «Пакш» було побудовано ще у минулому столітті за радянським проектом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт. Термін експлуатації енергоблоків закінчується між 2032 і 2037 роками.

За документами, буде побудовано два нових енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1200 покоління 3+. Однак раніше їх будівництво буде загальмоване через тривалу процедуру отримання схвалення від Єврокомісії.

При цьому у 2022 році Угорщина видала «Росатому» ліцензію на будівництво АЕС «Пакш-2», попри те що компанія бере участь у захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі.

Нагадаємо, Угорщина наразі є найбільшою перешкодою у спробі Європейського союзу допомогти Україні.

4 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Таке рішення ухвалено через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в Росії та фактичне визнання так званих Донецької та Луганської «народних республік».

Після цього Угорщина почала блокувати транші для України взамін на виключення OTP Bank з переліку спонсорів війни.

Теги: Угорщина АЕС росія

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