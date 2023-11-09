Розвідка повідомила, які ракетні запаси РФ

Повернутися до запасів, які у росіян були станом на 24 лютого, вони не можуть

Останнім часом російські війська все частіше здійснюють комбіновані удари

Російським загарбникам, пропри те, що вони сьогодні виробляють далекобійні ракети у великій кількості, повернутися до запасів станом на 24 лютого 2022 року не вдається. Про це заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, передає «24 канал».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Темпи виробництва ракет не задовольняють військово-політичне керівництво Росії. Виробництво збільшилося порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Але повернутися до запасів, які у них були станом на 24 лютого, вони не можуть. У тому числі і через те, що минулого року Суровікін виснажив ракетний потенціал Росії. Зараз вони його відновлюють», – сказав він.

Останнім часом російські війська все частіше здійснюють комбіновані удари, використовуючи менше ракет і більше дронів, зазначив Юсов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це означає, що їм вдалося зібрати певні резерви. І після настання холодів є ризики повторних терористичних атак на українську енергетичну інфраструктуру та цивільну інфраструктуру. До цього треба ставитися дуже серйозно», – додав він.

Раніше повідомлялося, що у Росії у запасі наразі приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 км. Зокрема у жовтні росіянам вдалося випустити близько 115 високоточних ракет із дальністю понад 350 км. Зокрема, 20 «Калібрів», близько 40 ракет Х-101 та чотири «Кинджала».