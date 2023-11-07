Фейкова інформація згодовується іранцям, як ексклюзив «з перших рук»

Кінець закоханості в Росію – це не що інше, як «іранство», з усіма наслідками, які з цього логічно виникнуть після неминучої поразки Російської Федерації

Найконсервативніша іранська газета Kayhan – рупор найбільш радикальних сил ісламістського режиму, редактор якої призначається самим аятолою Хаменеї, надрукувала статтю Джафара Блурі «Стати українцем»! Після її прочитання зрозуміло, що автор явно користувався московськими темниками та видумав неіснуючого українського політика, на «авторитетну» думку якого він спитається у своїх «висновках» про російсько-українську війну.

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Джафар Блурі починає свою статтю в газеті «Kayhan» з того, що «За останніми опублікованими звітами про цю війну, за цей період було вбито від 350 000 до 400 000 українських військових, і 120 000 з них загинули лише під час недавньої контратаки України проти Росії. Згідно з повідомленням одного з колишніх радників Пентагону Дугласа Макгрегора, наразі населення України скоротилося з 43 мільйонів людей до 19 чи 20 мільйонів! Стан інфраструктури країни також називають «критичним» і, за словами того ж експерта, «Україна повністю зруйнована».

Видаючи бажане для Москви і Тегерану за дійсне, та посилаючись на «авторитетного експерта» колишнього радника міністра оборони США Дугласа Макгрегора, який постійно озвучує і поширює наративи Кремля, розповідаючи про неминучу поразку України, автор статті навіть не намагався перевірити цю «достовірну інформацію» в авторитетних джерелах, адже йому потрібно було донести до іранського читача політичні фантазії, що в українців немає ніяких шансів, і вони вже програли Російській Федерації.

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Далі Джафар Блурі посилається на неіснуючу людину, пишучи, що «Український політик Дмитро Медведчук так пояснив причину жахливого зменшення населення: «Люди виїхали з України. Цієї осені кількість українців, які покинуть свою країну, зрівняється з кількістю тих, хто залишиться». Це означає, що половина населення цієї країни втекла! І Макгрегор, і Медведчук, а також така важлива фігура, як Джон Міршаймер, казали, що Україна зазнає поразки від Росії».

Тут варто відразу додати, що цей професор Джон Міршаймер давно вже занесений до чорного списку Центру протидії дезінформації. Крім того, він є одним із головних проросійських рупорів в американському інтелектуальному середовищі. Московці і їхні симпатики постійно повторюють та тиражують його антиукраїнські тези. Суть яких зводиться до того – якась там Україна просто не має права на існування, і єдине з ким Сполученим Штатам потрібно рахуватися – це Російська Федерація.

Можливо цей іранський писака просто чув колись про колишнього президента Російської Федерації Дмітрія Медвєдєва, і тому вирішив дані цього кремлівського персонажа об’єднати зі схожим українським прізвищем відомої колись в Україні особи. Хто ж там в Ірані зможе це перевірити на достовірність? А звучить це дуже солідно, мовляв, ось так думає сам «український політик Дмитро Медведчук». Тобто ексклюзивна інформація отримана з України просто таки «з перших рук».

Блурі наголошує, що «Багато політиків та професорів політології та міжнародних відносин вважають, що ініціатором цієї війни є Америка, а коріння початку цієї війни сягає 2008 року та зустрічі в Бухаресті. У цій статті ми хочемо розглянути два моменти. По-перше, знайти відповідь на це важливе запитання, а інше – урок, який ми, іранці, можемо винести з цієї війни. Окрім цих двох відповідей, ми також маємо звернути увагу на те, що Росія є одним із традиційних і потужних конкурентів Америки, і що краще для Америки, ніж залучити цього потужного конкурента до війни та послабити його?! Психологи кажуть, іноді великі цілі породжують великі ризики!»

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З останнім твердженням важко не погодитися. Адже Іран дуже ризикує, ставши на бік Москви та постачаючи режиму Путіна зброю, яка необхідна йому для знищення Української держави. А також запустивши разом з Росією нову війну палестинських терористів з Ізраїлем. У терористичної Російської Федерації немає жодних шансів виграти це глобальне протистояння з країнами колективного Заходу. Це означає, що після прогнозованого програшу Кремля, Тегеран також опиниться у стані тих, хто програв. З відповідними негативними для себе наслідками, котрі з цього витікають.

І це буде той найважливіший урок, який Іран або те, що від його територій залишиться, після необачного приєднання режиму аятолл до кремлівської кривавої вакханалії в Україні, обов’язково винесе з війни Росії в Україні.

Далі газета Kayhan зазначає: «Усунути Росію з дороги, безперечно, є великою метою для Америки, тоді як ціна цього ризику вдарила по кишенях пригнобленого народу України та європейців, а не Америки! Американці не рахуються ні з друзями, ні ворогами для досягнення своїх цілей. Незважаючи на знання про те, що країна – навіть європейська – може бути знищена, 400 000 європейців були убиті, а 63 000 європейців загинуть у сувору зиму через енергетичну кризу, викликану війною, що привела Україну в це скрутне становище».

Препарування фейкової інформації під потреби і бачення Тегерану, і поширення серед іранців думки, що ініціатором війни Росії в Україні є Америка, вкотре доводять, що адекватно мислити іранські мулли вже не здатні. Вони свідомо вибрали для своєї держави паленого геополітичного партнера, а відповідати за цей вибір доведеться іранському народу.

А закінчує стою статтю-обманку «Стати українцем»! Джафар Блурі наступним пасажем: «Війна в Україні затягнулася, тиск на уряди та народи Європи посилився. У цій ситуації НАТО, головне керівництво якого знаходиться у США, запропонувало українцям вихід. Рішення, яке викликало гнів українців. У НАТО сказали, Україні краще віддати росіянам частину своєї території, щоб закінчилася війна! Зверніть більше уваги на наступні речення: Україна, де половина її людей або втекли, або були вбиті, поранені та переміщені, країна, інфраструктура якої була повністю знищена, і Бог знає, коли вона знову зможе вистояти, тепер повинна віддати частину своєї землі, щоб закінчити війну. Що може бути більшим цього приниження?! Сьогодні Україна є дзеркалом уроку не лише для жителів Заходу, а й для всіх нас. Погортайте дати. Жодна країна не може існувати, залежачи від іншої країни. Жодна країна не зростала і не розвивалася, перебуваючи в фарватері рішень іншої країни. Кінець закоханості в Америку – це не що інше, як «українство»!

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Видаючи фальшивки московської пропаганди за рішення НАТО і Сполучених Штатів, Джафар Блурі справляє інформаційну панахиду за існуванням Української держави. Наводячи якісь божевільні шахрайські твердження про те, що в Україні «половина її людей або втекли, або були вбиті, поранені та переміщені, країна, інфраструктура якої була повністю знищена», фейковий експерт з політики України намагається донести до іранського суспільства неминучість «страшної долі» для тих держав, які зробили свій вибір на користь приєднання до західної цивілізації.

Проте і терористична Росія, і терористичний Іран, і терористичний палестинський ХАМАС – це явище одного порядку. Раніше Тегеран широко поширював публічно інформацію про те, що Ізраїль не має права на існування та має бути знищений. Тепер до цього списку іранські мулли долучили ще й Україну.

До слова, варто нагадати, що в Києві продовжує функціонувати посольство Ірану в Україні, яке допомагає таким «експертам» з подібного штибу інформацією, та постачає пропагандистів необхідними матеріалами. І взагалі дуже дивно, що Іран, який разом з Північною Кореєю, нині є головним союзником Росії у війні з Україною, та активно допомагає Москві зброєю та інструкторами з використання іранських дронів «Шахедів», що знищують українські об’єкти критичної інфраструктури, й досі має своє посольство в Україні. Це приблизно те ж саме, якби в Лондоні, під час Другої світової війни, весь час продовжувало працювати посольство Німеччини.

Сьогодні Україна має повне право вважати Ісламську Республіку Іран співучасником російсько-української війни. І перефразовуючи цього іранського автора можна сказати «Кінець закоханості в Росію – це не що інше, як «іранство»!, з усіма наслідками, які з цього логічно виникнуть після неминучої поразки Російської Федерації.