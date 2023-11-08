Чи підштовхують США Україну до переговорів із Москвою: відповідь Вашингтона

Будь-які переговори залежать лише від української сторони, підкреслили у Держдепі

У Державному департаменті США заявили, що про жодні підштовхування України до мирних переговорів із Росією не може йтися. Рішення про перемовини з РФ може приймати лише українська сторона. Про це на брифінгу повідомив заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

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Пател наголосив, що будь-які переговори залежать лише від української сторони. За його словами, США нічого не відомо про спроби переконати Україну сісти за один стіл з Росією.

«Як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру», – заявив представник Держдепу.

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Він підкреслив, що наразі однозначно зрозуміло те, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни.

Також Пател наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.

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До слова, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск переконаний, що Україна програє у війні, розв’язаній проти неї Росією, а український президент Володимир Зеленський не визнає поразки на полі бою.

Американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці.