Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи підштовхують США Україну до переговорів із Москвою: відповідь Вашингтона

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи підштовхують США Україну до переговорів із Москвою: відповідь Вашингтона
Україна неимає намірів сідати за стіл переговорів з Росією
фото з відкритих джерел

Будь-які переговори залежать лише від української сторони, підкреслили у Держдепі

У Державному департаменті США заявили, що про жодні підштовхування України до мирних переговорів із Росією не може йтися. Рішення про перемовини з РФ може приймати лише українська сторона. Про це на брифінгу повідомив заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

Пател наголосив, що будь-які переговори залежать лише від української сторони. За його словами, США нічого не відомо про спроби переконати Україну сісти за один стіл з Росією.

«Як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру», – заявив представник Держдепу.

Він підкреслив, що наразі однозначно зрозуміло те, що Кремль не зацікавлений у припиненні війни.

Також Пател наголосив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.

До слова, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск переконаний, що Україна програє у війні, розв’язаній проти неї Росією, а український президент Володимир Зеленський не визнає поразки на полі бою. 

Американський журнал Time вийшов із передовим матеріалом про президента України Володимира Зеленського, його боротьбу за міжнародну допомогу Україні та його фотографією на обкладинці.

Читайте також: Росіяни, як і раніше, прагнуть війни з Україною. Свіжі цифри
Теги: переговори Україна росія США війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіну продемонструють потужну ядерну зброю
Росія виставила ядерну «Цар-бомбу»: навіщо вона Путіну
3 листопада, 08:02
Припинення війни за умови повернення окупованих територій підтримує вдвічі менше росіян
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
1 листопада, 09:22
Японський винищувач F-35A на австралійській авіабазі
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
30 жовтня, 12:40
Президент Румунії закликав почати переговори з Україною щодо вступу до Євросоюзу
Переговори з Україною про вступ до ЄС: президент Румунії зробив заяву
27 жовтня, 06:03
Митрополит Володимир заявив, що Молдовська церква через зв'язок із РПЦ несе репутаційні втрати
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
21 жовтня, 22:02
У нас дуже слабкі переговорники – вважає Валерій Пекар
Україна та переговори. Маємо проблему
18 жовтня, 11:40
Зеленський провів телефонні переговори з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Канади
Ми працюємо, щоб дати нашим воїнам більше ППО – Зеленський
16 жовтня, 23:38
Ентоні Блінкен проводить тур шістьма арабськими країнами
Війна на Близькому Сході: Блінкен прилетів до Саудівської Аравії
14 жовтня, 06:51
«Давайте скористаємося цим дуже вузьким вікном можливості», – Порошенко
Початок переговорів про вступ України до ЄС: Порошенко спрогнозував, яким буде рішення Єврокомісії
11 жовтня, 19:03

Політика

Ексглава МЗС Австрії пояснила, чому втекла жити у путінську Росію
Ексглава МЗС Австрії пояснила, чому втекла жити у путінську Росію
Байден і Сі Цзіньпін планують провести зустріч: названо дату
Байден і Сі Цзіньпін планують провести зустріч: названо дату
Чи підштовхують США Україну до переговорів із Москвою: відповідь Вашингтона
Чи підштовхують США Україну до переговорів із Москвою: відповідь Вашингтона
Санкційний тиск на РФ. Японія та Велика Британія зробили заяву
Санкційний тиск на РФ. Японія та Велика Британія зробили заяву
Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна
Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна
Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення
Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
19K
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
9609
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ
9033
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)
8230
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5974
«Термінова телефонограма!» Вертикаль президента таки готується до виборів?

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту